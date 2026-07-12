Jannik Sinner si conferma protagonista assoluto del tennis mondiale, conquistando per il secondo anno consecutivo il prestigioso titolo di Wimbledon. Sul celebre Centre Court, il numero uno del ranking mondiale ha superato in quattro set il tedesco Alexander Zverev, al termine di una finale intensa e ricca di colpi di scena. Il match si è concluso con il punteggio di 6‑7(7), 7‑6(2), 6‑3, 6‑4 dopo oltre tre ore di gioco, segnando il quinto Slam in carriera per il tennista italiano.

La sfida ha visto Sinner affrontare una partenza in salita: il primo set è stato vinto da Zverev al tie-break.

Tuttavia, l’azzurro ha saputo reagire con determinazione, aggiudicandosi il secondo set, anch'esso al tie-break. Nel terzo parziale, un episodio chiave ha influenzato l’andamento della partita: Zverev, nel tentativo di recuperare una palla corta, è scivolato sull’erba e ha mostrato chiari segni di fastidio al ginocchio destro. Nonostante il tedesco abbia ripreso immediatamente a giocare, la sua prestazione è apparsa condizionata dall’accaduto, permettendo a Sinner di ottenere il primo break del match e di chiudere il set sul 6-3. Il quarto set ha visto l’italiano mantenere saldamente il controllo, fino al definitivo 6-4 che gli ha consegnato il trofeo.

Un successo storico per il tennis italiano

Con questa vittoria, Sinner aggiunge un’altra pagina importante alla storia del tennis italiano, affermandosi come uno dei giocatori più vincenti della sua generazione. Dopo aver perso il set iniziale, l’azzurro ha dimostrato grande maturità e una notevole capacità di gestione dei momenti cruciali, qualità che gli hanno permesso di ribaltare l’inerzia dell’incontro. Al termine della finale, Sinner si è lasciato andare a una gioia incontenibile, sdraiandosi sull’erba del Centre Court dopo aver sigillato il match con un vincente di dritto lungo linea.

Durante la cerimonia di premiazione, Sinner ha espresso la sua emozione dichiarando: “There’s no better place to play tennis”, sottolineando il significato di trionfare ancora una volta sull’erba londinese.

Zverev, dal canto suo, ha riconosciuto il valore dell’avversario affermando: “He showed once again why he’s the best player in the world”.

Il percorso di Sinner verso il trionfo

Il successo di Sinner giunge dopo un periodo non semplice: il tennista italiano aveva infatti subito una sconfitta al secondo turno del Roland Garros, interrompendo una striscia di trenta vittorie consecutive. Dopo alcuni accertamenti medici a Milano, Sinner è tornato in campo direttamente a Wimbledon, dove ha saputo superare anche momenti difficili, come la maratona al primo turno contro Miomir Kecmanovic. Da quel momento in poi, non ha più perso un set fino alla finale, dove ha saputo imporsi anche contro Novak Djokovic in semifinale.

La finale è stata impreziosita dalla presenza di numerosi personaggi illustri nel Royal Box, tra cui membri della famiglia reale e celebrità internazionali. Per Zverev, reduce dal suo primo Slam vinto al Roland Garros, la sconfitta a Wimbledon non oscura una stagione complessivamente positiva: grazie a questo risultato, il tedesco scalerà al secondo posto del ranking mondiale. Il torneo si è svolto in condizioni climatiche ideali, con cielo sereno e temperature miti, favorendo lo spettacolo e l’elevata qualità del gioco espresso dai due finalisti.