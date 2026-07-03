Jessica Pegula ha conquistato l’accesso agli ottavi di finale di Wimbledon, superando con un netto 6-1, 6-3 la spagnola Jessica Bouzas Maneiro. La tennista americana, attualmente la giocatrice più anziana tra le prime dieci del ranking WTA, ha dimostrato ancora una volta la sua solidità sui campi in erba, confermando un ottimo momento di forma che l’ha vista protagonista anche nelle settimane precedenti.

Pegula, che affronterà la diciottenne Iva Jovic nel prossimo turno, ha condiviso alcune riflessioni sulla gestione del tempo che passa e sulle aspettative che accompagnano la sua carriera.

“Tutti ti dicono sempre: ‘Hai tanto tempo, sei giovane’”, ha raccontato dopo il successo. “Non sono d’accordo. Passa tutto così in fretta. È come schioccare le dita. Avevo venticinque anni e mi dicevano così – ora ne ho trentadue e penso: ‘È volato’”. La statunitense ha poi scherzato con i giornalisti: “Smettetela di parlare dell’età, oh mio Dio”, ma ha sottolineato con lucidità quanto sia importante non lasciarsi condizionare dal passare degli anni: “Dovresti pensare di essere di fretta, ma ora preferisco l’approccio opposto. Ci ho pensato spesso”.

La carriera di Jessica Pegula: ascesa e maturità

La carriera di Jessica Pegula ai vertici del tennis mondiale è iniziata con una fase da late bloomer.

Ha fatto il suo ingresso tra le prime cento solo nel 2019, a venticinque anni, e ha raggiunto la top cinquanta due anni dopo. Da allora, la sua crescita è stata costante, con risultati di rilievo nei tornei più importanti. Dal 2021, la statunitense ha raccolto sessantadue vittorie e venti sconfitte negli Slam, dimostrando una notevole continuità e una performance di alto livello nella sua fase matura.

“Quando ho compiuto trent’anni ero un po’ più preoccupata”, ha ammesso Pegula. “Ora invece penso che andrà come deve andare, che vinca uno Slam o meno, che decida di ritirarmi o di iniziare una famiglia. Qualunque cosa succeda, succede. Non si può vivere tutto come una pressione. Bisogna sapere dove si è e accettarlo, lasciando che le cose si sviluppino secondo i propri desideri”.

La tennista ha anche riflettuto sull’equilibrio tra carriera e vita privata, ricordando il matrimonio con Tyler Gahagen nel 2021 e il desiderio di costruire una famiglia: “Essere sposata, pensare se vuoi dei figli, sono cose che a trent’anni inizi davvero a considerare perché influenzano la carriera”.

Wimbledon: la vittoria e la sfida con Iva Jovic

Il successo contro Bouzas Maneiro rappresenta la seconda volta che Jessica Pegula raggiunge gli ottavi di finale a Wimbledon. In questa edizione, la statunitense ha mostrato grande autorità, dominando il match con una partenza sprint e chiudendo la pratica in cinquantadue minuti. Il bilancio stagionale sull’erba è molto positivo: sei vittorie in sette incontri, con la finale raggiunta a Berlino la settimana precedente.

La prossima avversaria sarà Iva Jovic, giovane promessa americana di diciotto anni che ha conquistato il quarto turno per la prima volta in carriera.

Pegula ha sottolineato come la capacità di adattarsi e di mettersi costantemente alla prova sia stata la chiave della sua crescita: “Torno sempre al fatto di dovermi sentire in continua evoluzione e sfida come giocatrice, ma anche di conoscermi meglio”. Indipendentemente da come si concluderà la sua avventura a Wimbledon, la statunitense sembra determinata a sfruttare ogni occasione per scoprire fin dove può arrivare.