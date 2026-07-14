Il futuro di J.J. McCarthy ai Minnesota Vikings è incerto. Rischia il ruolo di quarterback titolare per l'arrivo di Kyler Murray e il ritorno di Carson Wentz, creando un'abbondanza nel reparto per il 2026. Se Murray si affermasse, per McCarthy si profilerebbero scenari di addio.

La dirigenza dei Vikings valuta ipotesi di scambio per il giovane quarterback. Diverse squadre NFL potrebbero essere interessate, offrendo a Minnesota valore e a McCarthy l'opportunità di rilanciarsi.

Possibili destinazioni per J.J. McCarthy

Tra le squadre spiccano i New York Jets, che, data l'incertezza sul loro futuro, potrebbero offrire una scelta al terzo giro (top-100).

Un'opzione realistica sono i Pittsburgh Steelers, dove McCarthy potrebbe crescere alle spalle di Aaron Rodgers, sotto la guida di Mike McCarthy. Mossa a basso rischio e con potenziale di alto rendimento.

Un'ulteriore ipotesi riguarda gli Arizona Cardinals. Nonostante difficoltà nello sviluppo di rookie quarterback, la squadra ha un nuovo allenatore, Mike LaFleur (dalla scuola di Sean McVay). Qui, McCarthy potrebbe trovare un sistema più adatto. Infine, i Colts di Indianapolis rappresentano l'opzione più intrigante: si parla di uno scambio con Anthony Richardson, con McCarthy assicurazione dietro Daniel Jones, in recupero da infortunio.

La strategia dei Vikings

La situazione ai Vikings riflette una strategia di gestione del roster per mantenere competitività e flessibilità nel ruolo chiave.

L'arrivo di Murray e il rientro di Wentz hanno aumentato la concorrenza, rendendo la posizione di McCarthy più precaria. La possibilità di una trade è concreta, specialmente se il giovane quarterback perdesse la fiducia dello staff tecnico.

Nonostante le incertezze, J.J. McCarthy resta un profilo interessante per diverse franchigie NFL, grazie al suo potenziale e alla capacità di adattarsi a sistemi di gioco differenti. Una sua eventuale partenza da Minnesota potrebbe rappresentare una nuova opportunità, sia per lui che per la squadra che deciderà di puntare sulle sue qualità.