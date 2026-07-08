La finale dei Mondiali 2026 si preannuncia un evento non solo sportivo, ma anche di grande risonanza musicale. Il famosissimo cantautore canadese Justin Bieber sarà infatti tra i protagonisti dell’attesissimo half-time show, in programma domenica 19 luglio al New York New Jersey Stadium. L’artista si unirà a un parterre di superstar internazionali, tra cui spiccano Shakira, Madonna e il celebre gruppo sudcoreano BTS, per offrire uno spettacolo indimenticabile durante l’intervallo dell’ultimo atto della Coppa del Mondo. L'edizione 2026 del torneo si svolgerà congiuntamente tra Messico, Canada e Stati Uniti.

La partecipazione di Justin Bieber è stata confermata tramite un comunicato ufficiale, nel quale l'artista ha espresso il suo entusiasmo. "I Mondiali uniscono il mondo come nient’altro riesce a fare", ha dichiarato Bieber, sottolineando il potere unificante dell'evento globale. Ha inoltre aggiunto: "Sono grato di poter partecipare a questo spettacolo dell’intervallo. E lo sono ancora di più sapendo che sta già contribuendo ad ampliare l'accesso all'istruzione per i bambini di tutto il mondo". Queste parole evidenziano la duplice importanza dell'evento, che combina intrattenimento di alto livello con un significativo impatto sociale.

Lo show a sostegno dell’istruzione globale

L’half-time show della finale dei Mondiali 2026 non si limiterà a essere un momento di puro intrattenimento musicale, ma assumerà anche una profonda valenza sociale.

Lo spettacolo è stato concepito per sostenere attivamente il Fifa Global Citizen Education Fund, un’iniziativa ambiziosa che mira a raccogliere ben 100 milioni di dollari. L'obiettivo primario di questo fondo è favorire e ampliare l’accesso all’istruzione e alla pratica del calcio per i bambini di ogni angolo del pianeta. La presenza di artisti di calibro mondiale come Justin Bieber e gli altri co-headliner contribuirà in modo determinante a dare massima visibilità e un solido supporto a questa nobile causa, rafforzando il messaggio che lo sport e la musica possono agire come potenti strumenti di unione e solidarietà globale.

Artisti e dettagli dello spettacolo finale

Oltre ai già citati Justin Bieber, Madonna, Shakira e BTS, il prestigioso half-time show vedrà la partecipazione di ulteriori talenti di fama internazionale.

Tra questi figurano l’artista Burna Boy, il rinomato direttore d’orchestra venezuelano Gustavo Dudamel e il PS22 Chorus, un coro composto da studenti di una scuola elementare di Staten Island, New York. Il coro si esibirà in una performance congiunta con i Coldplay, aggiungendo un ulteriore tocco di eccellenza allo spettacolo. L’intera esibizione, che avrà una durata complessiva di undici minuti, sarà curata personalmente da Chris Martin, leader dei Coldplay, garantendo una direzione artistica di altissimo livello. È importante sottolineare anche il ruolo di Burna Boy, che è coautore della canzone ufficiale dei Mondiali 2026, intitolata “Dai Dai”. Questo brano, interpretato da Shakira, si distingue per un coinvolgente mix di sonorità afrobeats e ritmi latini, promettendo di diventare la colonna sonora ufficiale dell'evento sportivo.