La Juventus scende in campo oggi, venerdì 31 luglio 2026, per un'importante amichevole precampionato contro il Nizza. L'incontro, fissato per le ore 18:00, si terrà allo Juventus Training Center di Torino. Test cruciale per la preparazione della squadra bianconera in vista della nuova stagione, ultima occasione per mister Spalletti di valutare condizione e tattica prima dell'imminente tournée estiva in Oriente. La sfida odierna contro il Nizza si configura come un banco di prova di alto livello, utile per affinare gli schemi dopo il pareggio (0-0) con il Basilea e la vittoria (1-0) sullo Standard Liegi.

Dettagli dell'incontro

L'appuntamento è per le ore 18:00 di oggi, venerdì 31 luglio, presso il Juventus Training Center (JTC) di Torino. L'amichevole, confermata dal sito ufficiale della Juventus, sarà riservata a media e ospiti del club, e precede il "Juventus Summer Tour powered by Jeep" in Asia e Oceania.

Le probabili formazioni

Mister Spalletti dovrebbe schierare la Juventus con un modulo 4-2-3-1: Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Kelly, Cambiaso; Douglas Luiz, Locatelli; Licina, Miretti, Boga; Durmisi. Il Nizza, guidato dall'allenatore Haise, risponderà con un 3-4-2-1: Boulhendi; Jannson, Ndayishimiye, Mantsounga; Clauss, Coulibaly, Abergel, Mandz; Tsiendi, Louchet; Diop.

Dove seguire Juventus-Nizza in diretta

I tifosi e gli appassionati potranno seguire l'amichevole Juventus-Nizza attraverso diverse piattaforme. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva su DAZN, accessibile tramite smart TV e app dedicata. Il sito ufficiale della Juventus offrirà la visione in chiaro e gratuitamente, senza necessità di abbonamento. Inoltre, la programmazione televisiva estiva prevede la diretta dell'incontro anche su Sky Sport Calcio, sempre alle ore 18:00, inserita nel palinsesto delle amichevoli precampionato Sky.