Madison Keys ha conquistato l’accesso agli ottavi di finale di Wimbledon, superando in una combattuta sfida Amanda Anisimova, finalista dell’edizione 2025. Sul prestigioso Centre Court, la tennista statunitense, testa di serie numero 26, ha ribaltato il punteggio imponendosi con un netto 3-6, 6-2, 6-3. Questo successo segna la sua decima vittoria consecutiva sull’erba, consolidando un percorso eccezionale in questa stagione.

La Keys, fresca vincitrice del torneo di Eastbourne, ha così prolungato la sua striscia positiva su questa superficie, raggiungendo un traguardo significativo: la trentesima vittoria in carriera a Wimbledon.

Già quattro volte campionessa sull'erba, la statunitense ha dimostrato grande determinazione, recuperando dopo aver perso il primo set contro una rivale che l’aveva precedentemente sconfitta alle WTA Finals di Riyadh. La partita, durata un’ora e quaranta minuti, ha evidenziato la sua resilienza.

La rimonta vincente di Keys sul Centre Court

Il match ha preso una svolta decisiva nel secondo set, quando Keys ha iniziato a imprimere maggiore potenza, specialmente con il suo diritto. Questo colpo si è rivelato fondamentale per prendere il controllo degli scambi cruciali. Dopo aver ceduto il parziale iniziale, la tennista americana ha reagito con grande energia, conquistando il secondo set per 6-2 e mantenendo un’alta concentrazione anche nel terzo, chiuso con il punteggio di 6-3.

Questa performance conferma la Keys tra le giocatrici più in forma della stagione sull’erba.

Il successo su Anisimova, che lo scorso anno aveva raggiunto la finale di Wimbledon, assume un valore particolare per la Keys, considerando che aveva perso l’unico precedente tra le due atlete. La sua capacità di ribaltare il risultato e di imporsi in un incontro così delicato testimonia una notevole crescita mentale. La tennista americana si conferma così una presenza costante nelle fasi avanzate del prestigioso torneo londinese.

Il percorso di Keys e le ambizioni a Wimbledon

Con questa affermazione, Madison Keys raggiunge per la sesta volta in carriera gli ottavi di finale a Wimbledon, ribadendo la sua spiccata attitudine per i campi in erba.

La sua stagione estiva è stata finora caratterizzata da una serie di successi che l’hanno vista trionfare anche a Eastbourne, consolidando il suo ruolo di protagonista nel circuito WTA. La solidità e la capacità di gestire la pressione nei momenti chiave, messe in luce nel match contro Anisimova, la proiettano con fiducia verso le prossime sfide.

La vittoria contro una finalista della passata edizione rafforza ulteriormente le ambizioni di Keys, che ora guarda con determinazione al prosieguo del torneo. Il suo eccezionale rendimento sull’erba, testimoniato dalle dieci vittorie consecutive, la posiziona tra le principali outsider per la conquista del titolo. Il cammino a Wimbledon prosegue dunque nel segno della continuità e della determinazione, elementi che potrebbero rivelarsi decisivi nelle fasi più calde della competizione.