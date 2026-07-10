Fumata bianca per l'arrivo di Jürgen Klopp sulla panchina della nazionale tedesca. L'ex tecnico del Liverpool, attualmente responsabile globale del calcio per i club Red Bull, ha raggiunto un'intesa con la Federcalcio tedesca (DFB) per la definizione del contratto, come ampiamente riportato.

I termini dell'accordo con Red Bull

L'ostacolo principale alla nomina di Klopp era rappresentato dall'accordo in essere con la Red Bull, che lo vedeva sotto contratto fino al 2029. Tuttavia, le parti hanno trovato una soluzione che permetterà all'allenatore di assumere l'incarico con la Germania: Klopp continuerà a svolgere alcune limitate attività promozionali per il colosso austriaco delle bevande.

La Red Bull, infatti, ha riconosciuto il valore pubblicitario di Klopp come ambasciatore del marchio, ritenendolo superiore a qualsiasi possibile indennizzo per la risoluzione anticipata del contratto. Di conseguenza, la federazione tedesca non dovrà versare alcuna compensazione economica.

L'ingaggio proposto dalla DFB per Klopp ammonta a poco più di sette milioni di euro a stagione. Questo stipendio si pone in continuità con quello percepito dall'ex CT Julian Nagelsmann, dimessosi in seguito all'eliminazione della nazionale dai Mondiali in corso in America. Il contratto con la DFB è di natura quadriennale, estendendosi fino al Mondiale del 2030, e prevede uno stipendio leggermente superiore a quello di Nagelsmann.

Lo staff tecnico e le prime sfide

Le richieste di Klopp per la composizione del suo staff tecnico sono state accolte. Entreranno a far parte del team Peter Krawietz, attualmente “Head of Soccer Philosophy” alla Red Bull, e Pepijn Lijnders. Quest'ultimo, storico collaboratore di Klopp ai tempi del Liverpool, vanta anche un'esperienza come assistente di Pep Guardiola al Manchester City.

La prima apparizione ufficiale di Klopp come Commissario Tecnico della Germania è prevista per il 22 agosto in occasione della Supercoppa di Germania. Successivamente, il suo debutto in panchina in una competizione internazionale avverrà a settembre, in Nations League, nella sfida contro i Paesi Bassi ad Amsterdam.

Dettagli contrattuali e prospettive future

Sono state risolte anche le eventuali incompatibilità commerciali con gli sponsor della federazione. Un ulteriore dettaglio riguarda il contratto privato di Klopp con Adidas: questo terminerà dopo il Mondiale, senza rinnovo, in quanto la nazionale tedesca passerà a essere vestita da Nike. La DFB ha inoltre manifestato l'intenzione di coinvolgere Per Mertesacker nella ristrutturazione e nello sviluppo del settore giovanile, segnando un'ulteriore mossa strategica per il futuro del calcio tedesco sotto la nuova gestione.