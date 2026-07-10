I Phoenix Suns si preparano a scendere in campo alla NBA Summer League 2026 di Las Vegas, in programma dal 9 al 19 luglio. Grande attenzione è rivolta al loro nuovo rookie, Koa Peat, atteso protagonista. La squadra affronterà quattro partite nella fase iniziale, tutte ospitate al Thomas & Mack Center. La prima sfida è fissata per venerdì 10 luglio contro i Portland Trail Blazers alle 20:00 ora della costa orientale degli Stati Uniti. Questa competizione rappresenta un'occasione cruciale per i giovani talenti di mettersi in mostra e per le franchigie di valutare nuovi assetti strategici in vista della stagione regolare.

Il roster dei Suns per la Summer League comprende, oltre a Peat, anche Khaman Maluach, Rasheer Fleming, CJ Huntley, Darius Brown II, Javonte Cooke, Barry Evans, Sam Hoiberg, Devin Askew, Reed Bailey, Corey Camper Jr., Jake Stephens, Tramon Mark e Jameer Nelson Jr. Dopo l'esordio, Phoenix sarà impegnata contro i New Orleans Pelicans (domenica 12 luglio, ore 12:00 ET), i Milwaukee Bucks (martedì 13 luglio, ore 19:00 ET) e concluderà il suo calendario iniziale contro i Detroit Pistons (mercoledì 15 luglio, ore 15:00 ET).

Le ambizioni di Koa Peat e la strategia dei Suns

Koa Peat, scelto al primo turno del Draft 2026, ha dichiarato con chiarezza il suo obiettivo primario: essere un "vero problema a rimbalzo offensivo" e puntare a guidare la Summer League in questa statistica, impegnandosi a migliorare "dell’1% ogni giorno".

Questa ambizione si allinea perfettamente con la filosofia strategica dei Suns, che sotto la guida di coach Jordan Ott puntano molto sulla fisicità e sulla conquista di extra possessi. Il giovane, reduce da una stagione all’Università dell’Arizona con una media di 2,1 rimbalzi offensivi a partita, incarna la tenacia che la squadra ricerca.

Il general manager Brian Gregory ha sottolineato come la pressione difensiva e una forte presenza a rimbalzo siano aspetti chiave per la squadra. Ha espresso piena fiducia nel contributo significativo che Peat potrà offrire già da questa Summer League, evidenziando il suo potenziale per impattare immediatamente su questi elementi cruciali del gioco.

Copertura mediatica e importanza della competizione

Tutte le partite dei Suns saranno trasmesse su diverse piattaforme, garantendo un'ampia accessibilità per i tifosi. La copertura includerà le reti ESPN (ESPN, ESPN2, ESPNU), NBA TV e Prime Video. Inoltre, saranno disponibili opzioni di streaming live tramite ESPN+, NBA League Pass e, per alcune gare, anche su YouTube TV. Questa vasta copertura mediatica sottolinea il crescente interesse e l'importanza della Summer League come vetrina per i talenti emergenti.

Oltre a Peat, il roster dei Suns per la Summer League vede la presenza di altri giovani promettenti come Khaman Maluach e Rasheer Fleming. Questi giocatori avranno l'opportunità di sviluppare le proprie capacità e acquisire preziosa esperienza in un contesto competitivo.

L'obiettivo dichiarato di Peat di primeggiare nei rimbalzi offensivi non è solo un'ambizione personale, ma un riflesso diretto della strategia della franchigia per rafforzare la propria identità fisica e difensiva, a partire proprio dalla Summer League di Las Vegas. Questa enfasi precoce definisce il tono per la prossima stagione regolare.