L'Aquila ha ospitato la presentazione ufficiale dell'edizione 2026 del Giro d’Abruzzo, la prestigiosa corsa ciclistica regionale che si terrà dal 15 al 18 settembre. L'evento, organizzato da RCS Sport in stretta collaborazione con la Regione Abruzzo, promette quattro giorni di sfide intense su un percorso di 640 chilometri. La partenza è fissata a Cupello, in provincia di Chieti, mentre l'arrivo avverrà a Controguerra, nel Teramano. L'itinerario, caratterizzato da un dislivello totale di 8.200 metri, attraverserà tutte e quattro le province abruzzesi, offrendo panorami mozzafiato e prove tecniche significative.

Un percorso tecnico e spettacolare

Il tracciato del Giro d’Abruzzo 2026 è stato disegnato per esaltare le peculiarità del territorio, proponendo tappe che si snodano dal mare ai colli, fino a toccare i suggestivi borghi interni. È un percorso vario, tecnico e impegnativo, ricco di saliscendi che metteranno alla prova la resistenza degli atleti. Una frazione sarà particolarmente adatta ai velocisti, mentre la tappa finale si preannuncia decisiva per la classifica generale, con numerosi “muri” che potranno ribaltare le sorti della corsa. Alla partenza sono attesi 19 team, e l'evento godrà di una copertura mediatica significativa, con due ore di diretta televisiva quotidiana. Radio Delta 1 è stata confermata come radio ufficiale della manifestazione.

Il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha sottolineato l'importanza dell'evento per la regione: “L’Abruzzo si conferma terra di ciclismo, capace di offrire percorsi spettacolari e una sfida tecnica di altissimo livello. Questo evento non è solo sport, è promozione del territorio, valorizzazione delle nostre eccellenze e un’occasione unica per far conoscere al mondo le bellezze dell’Abruzzo. Ringrazio tutti i partner, gli organizzatori e le comunità locali che renderanno possibile questa grande festa sportiva. Sarà un viaggio indimenticabile, dal mare ai colli, fino ai nostri borghi più suggestivi.”

La consolidata partnership con RCS Sport

La collaborazione tra RCS Sport e la Regione Abruzzo è un pilastro fondamentale per il successo di questa manifestazione.

Paolo Bellino, amministratore delegato e direttore generale di RCS Sports & Events, ha evidenziato il “rapporto consolidato” che si è rafforzato negli anni attraverso i grandi appuntamenti del calendario ciclistico. La regione è stata protagonista di numerose tappe del Giro d’Italia, con la Grande Partenza del 2023 come fiore all’occhiello, oltre a ospitare il Giro d’Italia Women e il Giro Next Gen. Il Giro d’Abruzzo, giunto alla sua terza edizione targata RCS, rappresenta un “ulteriore tassello” di questo percorso condiviso, consolidando il legame e l'impegno reciproco.

Stefano Allocchio, direttore di Corsa di RCS Sport, ha ricordato alcune delle memorabili vittorie ciclistiche avvenute in Abruzzo nel 2026, tra cui quelle di Mathieu van der Poel alla Tirreno-Adriatico, di Jonas Vingegaard al Giro d’Italia e il successo di Lorenzo Mark Finn al Giro Next Gen.

Allocchio ha poi illustrato come il percorso di quest’anno sia stato studiato per rappresentare pienamente le caratteristiche della regione: una corsa varia, tecnica e impegnativa, pensata per corridori completi. L'organizzazione congiunta tra la Regione Abruzzo e RCS Sport mira a valorizzare il potenziale turistico e sportivo del territorio, facendo del Giro d’Abruzzo un appuntamento di richiamo internazionale.