La squadra di Unified Basketball della Burr and Burton Academy, scuola del Vermont, ha conquistato molto più di una medaglia d’oro ai Giochi Special Olympics USA 2026, disputati presso l’Università del Minnesota. Questo trionfo, avvenuto tra il 20 e il 26 giugno, rappresenta il culmine di un percorso iniziato otto anni fa, quando alcuni studenti, ispirati da una conferenza di leadership a Indianapolis, proposero di portare il progetto Unified nella loro scuola. Da allora, la crescita è stata costante, trasformando il programma in un modello di inclusione e successo.

Guidati dall’allenatrice e vice direttrice atletica Julie Crosier, i ragazzi hanno affrontato un viaggio di oltre 1.200 miglia da Bennington, piccolo centro del Vermont, per partecipare ai Giochi. La selezione per rappresentare il Vermont per la prima volta è arrivata dopo una stagione eccezionale, con otto vittorie e una sola sconfitta, e tre partecipazioni al campionato statale negli ultimi quattro anni. L'evento ha riunito circa 3.000 atleti, 1.500 coach, 10.000 volontari e 75.000 spettatori da tutti gli Stati Uniti, con la cerimonia d’apertura trasmessa su ESPN e Disney Channel. "L’energia e la leadership degli studenti continuano a guidare il programma", ha spiegato Crosier, ricordando come uno studente, miglior atleta della sua classe, indossasse giacca e cravatta alle partite e corresse poi agli allenamenti di baseball, dimostrando l'importanza di avviare il progetto.

Un modello di inclusione che cambia la scuola

Il programma Unified Basketball della Burr and Burton Academy coinvolge studenti con e senza disabilità, promuovendo la collaborazione e la conoscenza reciproca. Grayson Rourke, da quattro anni in squadra, ha raccontato di essere stato coinvolto dall’allenatrice e di non aver più lasciato il gruppo. Manny Zuniga, al terzo anno, ha dichiarato: "Ci permette di stare insieme, conoscerci, competere e divertirci". Riley Barton, che ha concluso il suo sesto anno con la squadra, ha aggiunto: "Questi ragazzi sono la mia famiglia". Il senso di comunità è rafforzato anche dalla presenza di sorelle gemelle, Shelly e Marley Clark, entrambe partner del team.

La partecipazione al programma ha effetti che vanno oltre il campo da gioco: ogni anno la scuola organizza almeno una partita durante l’orario scolastico, coinvolgendo l’intero istituto e diffondendo i valori dell’inclusione.

Alcuni ex studenti hanno proseguito con gli Unified Sports anche all’università, e uno di loro è stato ispirato a intraprendere un master in Terapia Occupazionale. "Un genitore mi scrisse: ‘Non avrei mai pensato che mio figlio potesse essere in una squadra varsity, guadagnare una lettera, avere i compagni che tifano per lui’. È per questo che continuo: per creare opportunità per tutti", ha raccontato Crosier, sottolineando l'impatto profondo del programma.

Trionfo e spirito di comunità ai Giochi Special Olympics

Il debutto ai Giochi Special Olympics USA 2026 è stato un’esperienza intensa per la squadra del Vermont, abituata a una realtà più raccolta rispetto ai 4.500 tra atleti e coach presenti a Minneapolis.

"La cerimonia d’apertura, vedere tutti e 3.000 gli atleti insieme, è stato incredibile", ha detto Rourke. La competizione è stata impegnativa, con regole diverse rispetto al Vermont, dove solo gli atleti possono tirare e i partner facilitano il gioco. Qui, invece, i partner potevano anche segnare. Nonostante una sconfitta contro Delaware nella fase a gironi, la squadra ha saputo reagire, battendo Missouri e Idaho nella fase a gironi, poi Utah in semifinale, per poi conquistare la medaglia d’oro proprio contro la stessa squadra del Delaware in finale. Tutte le partite sono state trasmesse in diretta televisiva, permettendo ai tifosi di seguire il percorso della squadra.

Per i diplomandi come Barton, Rourke e Crowley, i Giochi potrebbero essere stati l’ultima occasione per giocare insieme, mentre Zuniga, al penultimo anno, tornerà la prossima stagione.

Julie Crosier, oggi anche vicepresidente del consiglio direttivo di Special Olympics Vermont, sta attivamente lavorando per far riconoscere il calcio Unified come sport varsity nello stato. La squadra, già attiva in tornei e amichevoli, è pronta a contribuire alla crescita dell’inclusione sportiva in tutto il Vermont, portando avanti l'eredità di un programma che va ben oltre il semplice sport.