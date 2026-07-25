La tappa regina del Tour de France ha offerto emozioni intense: la favola a pois di Richard Carapaz si è coronata con un successo epico sull'Alpe d'Huez, mentre Tadej Pogacar ha sigillato il suo dominio in classifica generale. La giornata ha visto anche il dramma di Sepp Kuss, che ha evitato una caduta rovinosa, e la conferma della maglia verde per Mads Pedersen, con Isaac Del Toro che ha tagliato il traguardo abbracciato al suo capitano.

Una Fuga da Leggenda

Con 5.500 metri di dislivello e passaggi sui leggendari Col de la Croix de Fer, Galibier e Col de Sarenne, la tappa ha offerto verdetti definitivi.

La quinta Grande Boucle di Pogacar era già in cassaforte, ma la corsa ha comunque regalato sottotrame avvincenti. Pedersen e Carapaz hanno animato la fuga findalle prime battute, cercando di consolidare le rispettive maglie.

Sul Galibier, Carapaz ha scollinato per primo, portando con sé Kuss e Jay Hindley, tutti vincitori di grandi giri. Nel frattempo, la maglia gialla si è messa a completo servizio del compagno Del Toro, in lotta per la terza piazza sul podio e la maglia di miglior giovane contro l'enfant prodige Paul Seixas. Pogacar ha guidato il gruppetto dei big per oltre quaranta chilometri. Sul Col de Sarenne, Kuss ha tentato di scrollarsi di dosso i rivali, ma è stato l'australiano Hindley a cedere.

La maglia a pois ha perso metri ma ha resistito. Seixas, pur mostrando una maschera di sofferenza, si è staccato poco dopo, lasciando intravedere una "gigantesca promessa di futuro".

La tensione è culminata nell'ultimo tratto in discesa, dove Kuss ha sbagliato traiettoria, finendo addosso alle transenne e rischiando di precipitare. Con prontezza, ha appoggiato un piede a terra, evitando il peggio. Nel momento in cui si è rimesso in bici, Carapaz gli è sfrecciato accanto, involandosi verso la sua seconda vittoria di tappa. Lo statunitense della Visma, abbacchiato e sanguinante al gomito, è arrivato terzo, superato anche da Remco Evenepoel, che è evaso dal drappello dei big sull'Alpe d'Huez, con Pogacar che ha preferito accompagnare Del Toro fino al traguardo.

Festa e Conferme

All'arrivo, il primo e il terzo della generale, Pogacar e Del Toro, si sono abbracciati con sorrisi di festa, mentre il belga Evenepoel ha consolidato il suo status di seconda forza della corsa. Carapaz, la "Locomotora del Carchi", ha potuto finalmente rilassarsi, con la pienezza di chi ha vissuto un "Tour da sogno". La sua impresa ha dimostrato che, anche nel ciclismo moderno, c'è ancora spazio per le favole.