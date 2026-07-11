Linda Noskova ha scritto una pagina indelebile nella storia del tennis, conquistando il suo primo titolo a Wimbledon al termine di una finale intensa e ricca di colpi di scena contro Karolina Muchova. La giovane ceca, ventunenne, ha saputo trasformare un momento di crisi in una straordinaria dimostrazione di resilienza, imponendosi con il punteggio di 6-2, 5-7, 6-3 sull'erba londinese.

La finale, disputata sabato, ha visto Noskova dominare il primo set e portarsi avanti 5-2 nel secondo, arrivando a servire per il titolo sul 5-3. Tuttavia, la tensione ha giocato un brutto scherzo: Noskova ha sprecato ben cinque match point in tre diversi game, subendo la rimonta di Muchova che ha vinto cinque giochi consecutivi e si è aggiudicata il secondo set.

"La mia mano si è praticamente bloccata alla fine del secondo set. Non ero mai stata in una situazione simile. La pressione era davvero tanta", ha raccontato Noskova dopo la partita. Ha aggiunto: "Ho dovuto resettare tutto e dirmi che potevo ricominciare da capo nel terzo set."

La forza mentale e il momento decisivo

Durante la pausa tra il secondo e il terzo set, Noskova ha attraversato il clubhouse e si è fermata a fissare il Venus Rosewater Dish, il celebre trofeo di Wimbledon. "Sto per prendere questo trofeo", ha confidato a se stessa. Tornata in campo, ha giocato uno dei set migliori della sua carriera, dimostrando una forza mentale notevole. "Non importa cosa succede, lascerò tutta la mia energia e la mia forza in campo e solleverò comunque questo trofeo", ha dichiarato con determinazione.

Alla fine, Noskova ha chiuso l'incontro con un ace, crollando sull'erba in lacrime. "Non è mai facile ottenere l'ultimo punto", ha ammesso durante la premiazione, rivolgendosi a Muchova: "Karo, mi hai davvero fatto sudare per questa vittoria." Le due tenniste, che avevano giocato insieme il doppio alle Olimpiadi di Parigi 2024, hanno scritto una pagina di storia per la Repubblica Ceca, protagoniste della prima finale tutta ceca a Wimbledon. "Sono così felice di aver giocato la mia prima finale Slam con te. Abbiamo fatto la storia oggi. Credo che tutti i nostri tifosi cechi siano orgogliosi di noi", ha aggiunto Noskova, sottolineando il significato storico dell'evento.

Un trionfo che entra nella storia del tennis

Con questa vittoria, Noskova diventa la terza ceca in quattro anni a trionfare a Wimbledon, dopo Marketa Vondrousova e Barbora Krejcikova. In tribuna erano presenti leggende del tennis come Martina Navratilova e Petra Kvitova, quest'ultima vincitrice ceca a Wimbledon nel 2011 e 2014. Noskova ha ricordato con emozione la madre scomparsa due anni fa: "Sicuramente non sarei qui senza di lei, quindi grazie", ha detto guardando il cielo e soffiando un bacio, un momento di profonda commozione.

Il successo di Noskova segna anche un altro record: è la più giovane vincitrice di Wimbledon dal 2011 e salirà al settimo posto del ranking mondiale, un nuovo career-high.

La sua capacità di reagire dopo le difficoltà del secondo set è stata elogiata da molte ex campionesse, tra cui Caroline Wozniacki: "A 21 anni, è davvero impressionante che sia riuscita a lasciarsi tutto alle spalle e giocare in modo così aggressivo nel terzo set." La finale, tra le più lunghe dell'era Open, conferma la forza del tennis ceco e la determinazione di una nuova campionessa pronta a scrivere altre pagine di storia.