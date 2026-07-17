Un pezzo di storia del calcio mondiale ha raggiunto una cifra straordinaria: la maglia indossata da Pelé, il leggendario O Rei, durante la finale del Mondiale di calcio del 1958, è stata venduta per l'impressionante somma di 4,9 milioni di dollari. Questo prezioso cimelio, testimone della prima storica vittoria del Brasile in una Coppa del Mondo contro la Svezia, è stato battuto all'asta da Sotheby’s a New York. Un acquirente che ha scelto di rimanere anonimo ha dimostrato una forte determinazione, superando le offerte di altri quattro contendenti per aggiudicarsi un oggetto di così profondo significato sportivo e culturale.

Il trionfo giovanile di Pelé e il valore del cimelio

Quella finale del 1958 rappresenta un momento iconico nella carriera di Pelé e nella storia del calcio. All'epoca, il giovane fuoriclasse aveva appena diciassette anni, ma la sua prestazione fu già quella di un campione affermato. Segnò due dei gol che sigillarono la vittoria per 5-2 della sua nazionale contro la Svezia, padrona di casa, un risultato che consegnò al Brasile il suo primo, attesissimo, titolo mondiale. La maglia blu, che avvolgeva le spalle di Pelé in quel giorno memorabile, è ora riconosciuta come la seconda più costosa mai venduta all’asta. Questo dato sottolinea non solo il valore intrinseco del capo d'abbigliamento, ma anche l'enorme risonanza emotiva e storica che circonda le gesta di uno dei più grandi atleti di tutti i tempi.

Il primato incontrastato di Diego Maradona

Nonostante il valore eccezionale raggiunto dalla maglia di Pelé, il record assoluto per un cimelio calcistico all'asta rimane saldamente nelle mani di un altro gigante del calcio: Diego Maradona. La sua iconica casacca, indossata durante la leggendaria partita dei quarti di finale del Mondiale del Messico 1986 contro l’Inghilterra, fu venduta per la cifra sbalorditiva di 9,3 milioni di dollari. Quella sfida è entrata nella storia per la sua intensità e per le prodezze del Pibe de Oro, che realizzò entrambi i gol nella vittoria per 2-1 dell’Argentina. Tra questi, spicca la celebre e controversa "Mano di Dio", seguita da una rete considerata tra le più belle di sempre, un dribbling mozzafiato che partì dalla sua metà campo.

Dettagli della vendita e il confronto tra leggende

La vendita della maglia di Pelé per i suoi 4,9 milioni di dollari è stata finalizzata giovedì scorso, consolidando ulteriormente la sua posizione come il cimelio più prezioso mai venduto all’asta direttamente legato al campione brasiliano. Questo evento riafferma il profondo impatto che figure come Pelé e Maradona hanno avuto e continuano ad avere sul mondo dello sport e sulla cultura popolare. La maglia del 1958 è ora ufficialmente la seconda più costosa mai battuta all'asta, superata unicamente dal pezzo d'abbigliamento di Maradona del 1986, che con i suoi 9,3 milioni di dollari detiene un primato che sembra destinato a durare. Questi oggetti non sono semplici indumenti, ma veri e propri frammenti tangibili di momenti epocali, capaci di evocare ricordi e passioni in milioni di tifosi in tutto il mondo.