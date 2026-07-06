Un vero e proprio shock ai Mondiali 2026: il Brasile è stato eliminato. La Seleção ha subito una cocente sconfitta per 2-1 contro la Norvegia, in una partita disputata al MetLife Stadium di New Jersey. L'inattesa vittoria norvegese è stata siglata da una doppietta decisiva di Erling Haaland, mentre il gol di Neymar su rigore, arrivato nei minuti di recupero, non è bastato a evitare l'uscita di scena.

I momenti chiave del match

La Norvegia ha preso il sopravvento nella ripresa, grazie alla vena realizzativa di Erling Haaland. Il bomber norvegese ha sbloccato il risultato al 34’ del secondo tempo con un colpo di testa, raddoppiando al 45’ con un tiro dalla distanza.

Il Brasile ha cercato di reagire, ma solo nei minuti finali di recupero Neymar è riuscito a trasformare un calcio di rigore, fissando il punteggio sul 2-1. Un episodio cruciale è stato il rigore fallito da Bruno Guimarães nel primo tempo, un errore che ha indubbiamente cambiato l'inerzia della partita.

Un duro colpo storico per il Brasile

Questa eliminazione rappresenta un durissimo colpo per il Brasile, una delle nazionali più blasonate e considerate tra le favorite al titolo mondiale. È la prima volta che la Seleção viene estromessa agli ottavi di finale di un Mondiale dal 1990, quando fu l'Argentina a sconfiggerla. La storia registra che questa è solo la terza eliminazione del Brasile a questo stadio del torneo, dopo le edizioni del 1934 e, appunto, del 1990.

Un dato che sottolinea la gravità e l'eccezionalità di questa inaspettata uscita di scena.

Haaland, protagonista e capocannoniere

La prestazione di Erling Haaland è stata dominante e lo ha consacrato come uno dei protagonisti assoluti di questi Mondiali. Con la sua doppietta contro il Brasile, Haaland ha raggiunto quota sette gol nel torneo, salendo in vetta alla classifica marcatori e affiancando nomi illustri come Lionel Messi e Kylian Mbappé. La sua capacità di incidere in momenti chiave ha permesso alla Norvegia di realizzare una delle più grandi sorprese di questa edizione, eliminando una delle favorite e scrivendo una pagina importante nella storia del calcio norvegese.