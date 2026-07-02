Nel ciclismo dei marginal gains e dei dati esasperati credevamo di aver visto ormai tutto, ma la decisione della Visma | Lease a Bike per il Tour de France 2026 apre ufficialmente una nuova era sportiva: quella in cui le decisioni dell'ammiraglia vengono suggerite (se non dettate) dall'Intelligenza Artificiale.

La clamorosa indiscrezione arriva direttamente da Barcellona, teatro della vigilia della Grande Partenza, per mano dell'esperto giornalista di Sporza Maarten Vangramberen. Secondo quanto rivelato dal cronista belga, la convocazione a sorpresa di Davide Piganzoli nella corazzata di Jonas Vingegaard non sarebbe frutto di una scelta dei direttori sportivi, bensì il risultato di un'elaborazione del software IA del team olandese.

Il bivio dopo il forfait di Van Aert

Quando alcuni giorni fa Wout van Aert è stato costretto ad alzare bandiera bianca a causa di una persistente infezione al gomito rimediata prima del Tour Auvergne, la dirigenza della Visma si è trovata davanti a un foglio bianco. Sostituire un totem del genere, capace di fare la differenza in pianura, a cronometro e in salita, sembrava un'impresa impossibile.

I nomi caldi sul tavolo dei direttori sportivi erano principalmente due: l'esperto Wilco Kelderman e il britannico Ben Tulett. Ma la squadra ha voluto interrogare il proprio sofisticato sistema di intelligenza artificiale sviluppato in collaborazione con i giganti tecnologici del team per simulare migliaia di scenari di corsa in pochissimi secondi.

Alla domanda su chi fosse il sostituto ideale per massimizzare le chance di Vingegaard, il computer ha dato un responso tanto chiaro quanto sorprendente: Davide Piganzoli.

I numeri dietro la scelta: il fattore montagna

Secondo quanto spiegato da Vangramberen, i modelli predittivi dell'IA avrebbero evidenziato che, in questo specifico disegno del Tour de France, le probabilità percentuali di vittoria finale della Visma sarebbero addirittura più alte inserendo uno scalatore puro come Piganzoli rispetto a un corridore totale come Van Aert.

Il motivo? I dati sulle prestazioni raccolti in primavera hanno letteralmente fatto saltare il banco. Il ventitreenne lombardo ha disputato un Giro d'Italia strabiliante, chiudendo all'ottavo posto in classifica generale e risultando l'ultimo, fondamentale uomo a scortare Vingegaard verso il trionfo in maglia rosa nelle tappe di alta montagna.

Non solo: la freschezza e la condizione mostrate solo pochi giorni fa con il dominio assoluto alla Route d'Occitanie hanno confermato all'algoritmo che il ragazzo è in uno stato di grazia fisiologico eccezionale.

Dal computer alla strada

Ovviamente, lo scetticismo nel paddock di Barcellona non manca. Sostituire un passista-velocista-finisseur come Van Aert con uno scalatore cambia radicalmente la geometria del treno giallo-nero, lasciando più scoperto Jonas nei tratti di pianura e nelle tappe in cui potrebbe essere il vento a fare la differenza, ma garantendogli una vera e propria muraglia quando la strada salirà in montagna.

Lo stesso Piganzoli, raggiunto dai media alla vigilia della presentazione, non ha nascosto la sua incredulità per una convocazione che non era assolutamente nei suoi piani originari.

"Quando è arrivata la chiamata non ci volevo credere, ma sono pronto a mettermi in gioco. Battere Pogačar? Sì, è possibile".

Se l'intelligenza artificiale abbia davvero visto lungo o se l'istinto umano dei rivali della UAE avrà la meglio, lo scopriremo solo sulla strada. Quel che è certo è che a soli 23 anni, Davide Piganzoli si appresta a debuttare nella corsa più grande del mondo con una responsabilità unica: dimostrare che l'uomo sa ancora andare più forte di un algoritmo.