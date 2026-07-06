I Crusaders Cagliari hanno scritto una pagina storica per il football americano italiano, conquistando il prestigioso titolo di campioni d’Italia della Nine Football League 2026 (9FL FIDAF). L’epica finale, disputata sul prato dello stadio “Paolo Mazza” di Ferrara, ha visto la formazione sarda imporsi con un perentorio 48‑6 sugli Honey Badgers Formigine. Questa vittoria non solo celebra la superiorità dei cagliaritani, ma segna anche il trionfale ritorno del titolo nazionale in Sardegna, un evento atteso con trepidazione per ben sedici lunghi anni.

La cronaca di una finale dominata

La partita ha preso il via con un inatteso vantaggio per gli Honey Badgers Formigine. Al primo affondo offensivo, il running back Alessandro Goldoni ha dimostrato la sua potenza con una corsa esplosiva di 41 yard, culminata in un touchdown che ha portato la sua squadra in testa. Tuttavia, questo iniziale sussulto di orgoglio è rimasto l’unico concesso dalla solida difesa dei Crusaders, che da quel momento in poi ha eretto un muro invalicabile. La reazione dei sardi non si è fatta attendere: nel secondo quarto, il quarterback Lorenzo Piva ha orchestrato un’azione magistrale, penetrando la end zone avversaria con una corsa di 12 yard per il touchdown. Il successivo calcio addizionale di William Badas ha completato la rimonta, fissando il punteggio sul 6‑7 e siglando il sorpasso decisivo per la compagine cagliaritana.

Gli Honey Badgers hanno tentato di riequilibrare le sorti con un field goal da 43 yard, affidato al kicker Chiriac, ma il tentativo non ha avuto successo, lasciando i Crusaders in vantaggio all’intervallo.

Il trionfo e il ritorno del titolo in Sardegna

Nella ripresa, i Crusaders Cagliari hanno non solo consolidato il proprio vantaggio, ma hanno anche dimostrato una netta superiorità tattica e fisica sul campo, legittimando pienamente la loro corsa al titolo. La squadra sarda ha dominato ogni fase del gioco, ampliando progressivamente il divario e rendendo inequivocabile l’esito della contesa. Il running back Federico Dessì ha espresso tutta la gioia e l’emozione del gruppo al termine dell’incontro, dichiarando: “La squadra è stata veramente magica oggi.

Questo titolo è il coronamento di un percorso durato anni, in cui non abbiamo mai smesso di crederci. Quest’anno volevamo la vittoria più di chiunque altro, e abbiamo lavorato incessantemente per ottenerla. Ringrazio davvero tutti, dal nostro quarterback al coach, perché questo successo sembra un sogno che si avvera. Il football americano può sembrare una realtà piccola in Italia, ma noi giocatori lavoriamo sodo per portare avanti questa passione con dedizione e sacrificio.”

Il successo dei Crusaders Cagliari rappresenta un risultato di straordinaria importanza per l’intero movimento del football americano in Sardegna, che dopo sedici anni di attesa può finalmente festeggiare un titolo nazionale. Questa vittoria non è solo un trionfo sportivo, ma anche un simbolo di perseveranza e dedizione, capace di ispirare nuove generazioni di atleti e appassionati sull'isola.