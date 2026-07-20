La stampa spagnola dedica oggi ampio spazio alla storica vittoria della nazionale di calcio nella finale dei Mondiali, celebrando un trionfo che ha portato alla conquista della seconda stella mondiale. I principali quotidiani esaltano la netta superiorità della squadra guidata dal commissario tecnico De la Fuente e il gol decisivo di Ferran Torres, siglato nei tempi supplementari, che ha suggellato l'impresa.

Una vittoria che fa storia

I quotidiani spagnoli non risparmiano elogi per la prestazione della Roja. El País titola eloquentemente “Campeones”, sottolineando come “la Roja è stata nettamente superiore” all'avversario.

La Razón la definisce senza mezzi termini “la miglior squadra del mondo”, mentre La Vanguardia evidenzia che “La Roja è due volte campione del mondo” grazie alla rete di Ferran Torres nei supplementari, accompagnando il titolo con una foto a tutta pagina dell’attaccante del Barcellona. Il quotidiano ABC parla di una “Spagna invincibile”, mettendo in risalto il percorso trionfale della squadra, che ha vinto sette delle otto partite disputate, subendo una sola rete e pareggiando unicamente all’esordio contro Capo Verde. Marca celebra con “I re di tutti i tempi”, e As sceglie un richiamo emotivo: “Come la prima volta”. Anche Mundo Deportivo festeggia con “Spagna campione del Mondo, la seconda stella è qui”, mentre Sport celebra la vittoria con “La Spagna vince la seconda stella con un morso del ‘Tiburón’”, un chiaro riferimento al soprannome di Ferran Torres.

Infine, El Mundo sintetizza il successo: “Spagna campione del Mondo, la selezione di De la Fuente vince contro l’Argentina con un gol di Ferran Torres”.

Il contesto di un trionfo atteso

Questa memorabile vittoria giunge a 16 anni di distanza dal primo titolo mondiale conquistato nel 2010, confermando il successo e la maturità di una generazione di calciatori che ha saputo ripetersi sul palcoscenico più importante del calcio internazionale. La stampa evidenzia la continuità del progetto tecnico e la solida coesione del gruppo, abilmente guidato dal selezionatore De la Fuente, che aveva già condotto la squadra alla vittoria nel campionato europeo.

Le celebrazioni per i campioni

La nazionale spagnola è attesa oggi a Madrid alle ore 12:50 per un'accoglienza trionfale.

Prevista una cerimonia ufficiale alla presenza della Casa Reale e del Governo, a cui seguirà un emozionante tour in autobus scoperto attraverso le vie della capitale, permettendo ai tifosi di celebrare i loro beniamini. Le festività culmineranno con una grande festa popolare in piazza Cibeles, cuore pulsante delle celebrazioni sportive madrilene. L'entusiasmo per il successo è palpabile in tutto il paese, con particolare gioia a Menorca, che esplode di felicità per il gol decisivo di Ferran Torres, segnato al minuto 106 della prórroga, che ha assicurato alla Spagna la vittoria per 1-0 contro l’Argentina.