Il difensore francese Maxence Lacroix ha ufficialmente completato il suo trasferimento al Chelsea, siglando un contratto a lungo termine che lo legherà ai Blues fino al 2032. L'operazione di mercato, che ha visto il talentuoso centrale lasciare il Crystal Palace, si attesta su una cifra considerevole, pari a circa 60 milioni di euro. Questo acquisto rappresenta un nuovo e strategico rinforzo per la retroguardia del prestigioso club londinese, che continua a investire massicciamente per la prossima stagione.

Lacroix, ventiseienne e prodotto del rinomato settore giovanile del Sochaux, ha maturato esperienze significative anche al Wolfsburg prima di approdare al Crystal Palace, dove ha consolidato la sua reputazione.

Con la maglia della nazionale francese, ha collezionato sette presenze, mettendo in mostra le sue doti difensive anche sul palcoscenico internazionale. In particolare, ha partecipato alla semifinale dei Mondiali persa contro la Spagna, subentrando a William Saliba in un momento cruciale. La scorsa primavera, ha inoltre contribuito in modo determinante alla storica conquista della Conference League con il Crystal Palace, un successo che ne ha ulteriormente elevato il profilo.

Il trasferimento e l'impegno a lungo termine

Il Chelsea ha formalizzato l'ingaggio di Maxence Lacroix, confermando un accordo che estende il suo legame con il club per ben sei stagioni, fino al 2032. Il valore del trasferimento, che si aggira intorno ai 60 milioni di euro – con alcune fonti che indicano cifre leggermente superiori, come circa 61 milioni di euro o l'equivalente di 52 milioni di sterline – sottolinea l'importanza strategica di questa acquisizione.

L'investimento riflette la fiducia del club nelle capacità del difensore di diventare un elemento cardine per il futuro della squadra.

La strategia del Chelsea sul mercato estivo

L'arrivo di Lacroix si inserisce in una fase di intensi e mirati investimenti per il club londinese, che sta conducendo una campagna acquisti estiva di notevole portata e ambizione. Il Chelsea ha già finalizzato operazioni di rilievo, come l'acquisto record del centrocampista inglese Morgan Rogers per circa 137 milioni di euro e il tesseramento del giovane difensore italiano Marco Palestra dall'Atalanta per circa 57 milioni. Questi movimenti portano gli investimenti totali del club a superare i 300 milioni di euro, evidenziando una chiara volontà di rafforzare ogni reparto della squadra con talenti di alto livello e prospettiva.

Per Maxence Lacroix, questo trasferimento rappresenta un passo cruciale e una nuova sfida nella sua carriera. Da elemento chiave e protagonista indiscusso nella difesa del Crystal Palace, si appresta ora a diventare un nuovo pilastro della retroguardia del Chelsea. L'obiettivo primario è consolidare la linea difensiva del club, apportando non solo solidità fisica e tecnica, ma anche esperienza e leadership in un contesto di alta competitività, mirando a successi sia in ambito nazionale che internazionale.