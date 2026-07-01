I Los Angeles Lakers hanno ufficializzato l'acquisizione del centro Walker Kessler dagli Utah Jazz, un'operazione che ha generato dibattito per il suo costo elevato. I Lakers hanno ceduto scelte e swap al primo giro. Kessler, uno dei migliori rimbalzisti e stoppatori, ha firmato un contratto quadriennale da 130 milioni di dollari. Questa mossa è la prima grande decisione dei Lakers dopo l'addio di LeBron James. Kessler, 2,18 metri, si è distinto per la sua presenza sotto canestro: nella stagione 2024-25 ha registrato medie 11,1 punti, 12,2 rimbalzi (4,6 offensivi) e 2,4 stoppate.

Solo Victor Wembanyama ha fatto meglio in stoppate. Tuttavia, il centro ha saltato quasi tutta la scorsa stagione per un intervento chirurgico alla spalla, disputando solo cinque partite.

Il nuovo assetto e le sfide

Il quintetto titolare dei Lakers si preannuncia rinnovato con Luka Dončić (playmaker), Quentin Grimes (guardia), Austin Reaves e Jarred Vanderbilt (ali), e Walker Kessler (centro). La panchina garantirà profondità. L'integrazione di Kessler, Grimes e Sexton solleva interrogativi su chimica e flessibilità salariale. La scelta di puntare su Kessler ha suscitato perplessità: il prezzo è alto per un giocatore che, pur con doti difensive e a rimbalzo, deve ancora confermare la sua continuità post-infortunio.

L'operazione ricorda mosse di Danny Ainge, noto per aver ottenuto contropartite significative da squadre in cerca di rilancio.

L'arrivo di Kessler dovrebbe migliorare i rimbalzi offensivi dei Lakers (penultimo posto la scorsa stagione). Resta da verificare se il nuovo assetto sarà sufficiente per competere con le migliori formazioni della Western, come i Dallas Mavericks di Dončić. La dirigenza dovrà integrare i nuovi elementi e gestire un monte salari con poco margine di manovra. La trade si è concretizzata dopo che Kessler aveva rifiutato un'estensione quinquennale da circa 140 milioni di dollari dagli Utah Jazz, preferendo Los Angeles. Ora spetterà al giovane centro dimostrare di essere all'altezza del ruolo centrale affidatogli dai Lakers.