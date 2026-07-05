Larissa Iapichino ha riscritto la storia dell'atletica italiana, stabilendo un nuovo e sensazionale record nazionale nel salto in lungo femminile. Con un'eccezionale misura di 7,12 metri, ottenuta al suo primo tentativo nella nona tappa della prestigiosa Diamond League a Eugene, negli Stati Uniti, la giovane atleta ha superato di un centimetro il primato che per quasi trent'anni era appartenuto a sua madre, la leggendaria Fiona May. Il precedente record di 7,11 metri, fissato da May il 22 agosto 1998, è stato così migliorato, segnando un momento di svolta epocale per lo sport italiano.

La Straordinaria Performance a Eugene

La straordinaria performance di Larissa Iapichino si è concretizzata nella prestigiosa cornice della Diamond League di Eugene, palcoscenico internazionale per i migliori talenti mondiali. Il salto di 7,12 metri, realizzato con impressionante determinazione e precisione al primo tentativo, non solo le ha assicurato il nuovo primato nazionale, ma ha anche evidenziato la sua costante crescita e il suo immenso talento nel panorama mondiale del salto in lungo. Questo risultato è la testimonianza di anni di duro lavoro e dedizione, culminati in un'esecuzione perfetta che ha lasciato il segno.

L'Eredità di Fiona May e il Simbolico Passaggio di Testimone

Il record di 7,11 metri di Fiona May, stabilito nel 1998, ha rappresentato per decenni un punto di riferimento e un simbolo di eccellenza per l'atletica italiana.

Nata nel 1969, Fiona May è universalmente riconosciuta come una delle più grandi saltatrici italiane di tutti i tempi. La sua carriera è stata costellata di successi internazionali, inclusi due titoli mondiali e due medaglie d'argento olimpiche, che l'hanno consacrata come figura iconica e un esempio ispiratore per generazioni di atleti. Il superamento del suo primato da parte della figlia Larissa non è solo un evento sportivo di rilievo, ma assume il significato di un simbolico e commovente passaggiodi testimone tra due generazioni di campionesse, scrivendo pagine indimenticabili nella storia dell'atletica leggera italiana. Questo evento sottolinea la forza di un legame familiare.