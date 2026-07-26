La Lazio ha ottenuto una netta vittoria nel suo secondo test precampionato, superando la Flaminia Civita Castellana in amichevole a Formello. La partita, alla presenza del presidente Claudio Lotito e del direttore sportivo Fabiani, ha confermato la buona condizione dei biancocelesti, reduci da un'altra convincente affermazione contro la Primavera. Un risultato che rafforza le sensazioni di un buon avvio di preparazione.

Cronaca del match: dominio biancoceleste

L'incontro ha visto la Lazio portarsi in vantaggio nei primi minuti, consolidando il proprio predominio con un solido vantaggio già nel primo tempo.

Diversi giocatori hanno trovato la via del gol, dimostrando buona intesa e condizione fisica promettente. Il match si è concluso con un netto risultato a favore della formazione di Gennaro Gattuso.

Gattuso: soddisfazione e necessità di completare la rosa

Al termine della gara, l'allenatore Gennaro Gattuso ha espresso piena soddisfazione: "Sono contento e soddisfatto di quello che sto vedendo, chapeau alla volontà di questi ragazzi". Ha però sottolineato la necessità di "completare la rosa": "Ci manca qualcosina e lo sappiamo". Ha ribadito l'importanza di "creare occasioni e sfruttarle" e di "tenere bene il campo e giocare con coraggio". Riguardo alle condizioni fisiche, ha precisato: "Abbiamo solo piccoli problemi, tranne Tavares che gli fa male un po’ il ginocchio.

A livello muscolare non abbiamo perso nessuno, sono solo piccole contratture. Stiamo gestendo e sono contento".

Prossimi impegni: pausa e amichevoli

Dopo il test, la Lazio osserverà una breve pausa. Gli allenamenti riprenderanno il 29 luglio a Formello. Le prossime amichevoli vedranno la Lazio affrontare l'Avellino il 1° agosto e, il giorno seguente, il 2 agosto, l'Ascoli in trasferta. Questi incontri saranno cruciali per affinare tattiche e consolidare l'amalgama del gruppo in vista dell'inizio della stagione.