Il 30 luglio, la stazione Spagna della Metro A di Roma ha inaugurato la mostra fotografica di Ferdinando Mezzelani, frutto della collaborazione tra Sport e Salute e Atac. Diego Nepi Molineris, AD di Sport e Salute, ha ringraziato Atac per l’organizzazione, sottolineando come l’iniziativa presenti scatti che immortalano momenti indelebili della storia dello sport, italiana e internazionale, comprese le Olimpiadi.

L’esposizione “Tra sport e trasporto” sarà fruibile il 30 luglio presso la stazione Spagna e proseguirà fino a ottobre, con foto allestite su un treno in linea.

In mostra, spiccano la vittoria dell'Italia ai mondiali di calcio del 2006 e il trionfo di Sinner al Foro Italico durante gli Internazionali di Tennis.

L'essenza dello sport nell'obiettivo di Mezzelani

Nepi Molineris ha sottolineato l'impatto del lavoro di Mezzelani: “Ferdinando ha formato generazioni come la mia. Nei suoi scatti, riconosciamo ciò che lo sport offre: la gioia di una vittoria, la sofferenza di una sconfitta e la capacità di un atleta di rialzarsi”. Le sue opere trasmettono l'essenza emotiva e la resilienza dello sport.

Un messaggio di coraggio e rinascita

Nepi Molineris ha concluso: “Credo che oggi Ferdinando sia un esempio e, con questa mostra, lasci a tutti un messaggio fondamentale: nella vita si può vincere, ma si può anche perdere.

Quando si perde, è essenziale avere il coraggio di rialzarsi e di dare il massimo per qualcosa di straordinario”. Ha ringraziato Atac per aver reso questi momenti accessibili nella capitale.

Promozione sportiva e inclusione urbana

L'esposizione si inserisce in un più ampio contesto di iniziative che coniugano arte, sport e mobilità urbana. Un esempio è la collaborazione tra FISPES e Atac, che a inizio 2026 ha esposto immagini dell’atletica paralimpica italiana sui display delle pensiline degli autobus a Roma. L'obiettivo è amplificare la visibilità dello sport, specie quello paralimpico.