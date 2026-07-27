LeBron James è ufficialmente un nuovo giocatore dei Philadelphia 76ers. L’annuncio, che ha scosso il mondo del basket, ha visto la firma di un contratto biennale da 7,9 milioni di dollari, al minimo salariale per un veterano, con una player option per il secondo anno. Questa mossa rappresenta il più grande taglio di stipendio mai registrato nella storia della NBA, considerando che nella stagione precedente James aveva percepito 52,6 milioni di dollari con i Los Angeles Lakers.

L'accordo include una trade kicker del 15%, che porterebbe il suo stipendio a circa 4,5 milioni di dollari in caso di cessione.

Sebbene il suo salario potesse teoricamente raggiungere i 57,7 milioni di dollari, nessuna delle squadre interessate aveva lo spazio salariale per un'offerta simile. Anche i Golden State Warriors avrebbero potuto proporre al massimo 15 milioni di dollari con manovre di mercato, ma una drastica riduzione dell'ingaggio era inevitabile per LeBron.

La scelta di Philadelphia e il ruolo di Tyrese Maxey

La decisione di James di accettare il minimo salariale con i 76ers è stata profondamente influenzata da diversi fattori, tra cui un legame speciale con Tyrese Maxey, talentuosa guardia della squadra. Come dichiarato da Rich Paul, agente di LeBron, "Quando aggiungi LeBron, tutto cambia. Non è facile per una stella accettare un giocatore del suo calibro, ma con Tyrese non ci sono problemi.

Si conoscono, si rispettano e si allenano insieme da cinque anni. Non ci sarà alcun attrito. Non puoi pagare per questo, non puoi dargli un valore". Questo rapporto personale e la familiarità tra i due hanno avuto un peso determinante nella scelta di James di approdare a Philadelphia.

I 76ers, d’altra parte, non avevano margini finanziari per offrire un contratto più oneroso. La franchigia era vincolata dal primo apron salariale a 209 milioni di dollari, avendo già impiegato parte delle eccezioni disponibili su altri giocatori. Per liberare lo spazio salariale minimo per James, è stato necessario rinunciare a Dalen Terry e gestire con attenzione ogni dettaglio contrattuale.

Prospettive future e dettagli del contratto

Il contratto di James include una player option da 4,1 milioni di dollari per la stagione successiva, sulla quale dovrà esprimersi entro il 29 giugno 2027. Qualora decidesse di declinarla, i 76ers avrebbero la possibilità di rifirmarlo utilizzando i cosiddetti "non-Bird rights", il che permetterebbe loro di offrire un nuovo accordo a partire dal 120% dello stipendio precedente, ovvero circa 4,65 milioni di dollari. In alternativa, la squadra potrebbe ricorrere a una delle eccezioni salariali disponibili.

James ha definito questa la sua "ultima decisione", indicando che non intende cambiare squadra la prossima estate. Se dovesse prolungare la sua straordinaria carriera fino a una venticinquesima stagione NBA, èprobabile che lo farà ancora con i 76ers, senza aspettarsi aumenti salariali significativi.

Il patrimonio netto di LeBron, stimato in circa 1,4 miliardi di dollari, rende la rinuncia a decine di milioni una scelta personale sostenibile, ma di enorme risonanza per la storia della lega. Con oltre 581 milioni di dollari guadagnati di stipendio NBA e un patrimonio da miliardario grazie a sponsorizzazioni e attività extra-sportive, la sua decisione di accettare il minimo salariale, dopo diciannove stagioni a stipendi massimi, è un precedente unico, frutto della sua solida posizione economica e della volontà di perseguire un progetto specifico a Philadelphia.