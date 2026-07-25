LeBron James ha sorpreso il mondo del basket annunciando la sua decisione di giocare le ultime due stagioni NBA con i Philadelphia 76ers. Dopo otto anni con i Los Angeles Lakers, molti si aspettavano un suo ritorno a Cleveland per chiudere la carriera con i Cavaliers, la squadra che lo aveva scelto come prima scelta assoluta nel 2003. Invece, James ha optato per Philadelphia, firmando un contratto biennale da otto milioni di dollari, con opzione giocatore, e un obiettivo chiaro: conquistare un altro titolo NBA.

La scelta di James ha avuto un impatto immediato sulle prospettive dei 76ers, che ora possono contare su una formazione di alto livello con Joel Embiid, Tyrese Maxey e Jaylen Brown, quest'ultimo arrivato a Philadelphia tramite una recente trade.

James ha spiegato sui social le ragioni della sua decisione: "Ero quasi certo di aver giocato la mia ultima partita... Avevo bisogno di tempo per decidere davvero... Amo ancora questo gioco e ho ancora qualcosa da dare". Ha aggiunto: "Questa è la mia ultima decisione. Non lo faccio per soldi, non lo faccio per la famiglia... Voglio ancora competere, vincere e provare ancora una volta la sensazione di conquistare un altro titolo". La sua convinzione è che i 76ers gli offrano la migliore opportunità per raggiungere questo traguardo.

Le conseguenze per i Cleveland Cavaliers: un campanello d'allarme

La decisione di James rappresenta un inequivocabile campanello d'allarme per i Cleveland Cavaliers.

Nonostante l'affetto dichiarato da LeBron per la franchigia dell'Ohio, la sua scelta indica chiaramente che, a suo giudizio, il roster dei 76ers offre maggiori possibilità di successo rispetto a quello di Cleveland. I Cavaliers, eliminati in quattro partite dai New York Knicks nelle finali della Eastern Conference, avevano dato segnali di continuità confermando l'allenatore Kenny Atkinson e rinnovando Donovan Mitchell, senza però apportare cambiamenti significativi alla squadra.

Questa situazione solleva seri interrogativi sulla reale competitività del gruppo attuale. Se persino James, considerato uno dei più grandi cestisti di sempre, ritiene che non sia possibile vincere con l'attuale nucleo dei Cavaliers, allora è il momento per la dirigenza di rivedere le proprie strategie.

Potrebbe essere necessario valutare possibili cambiamenti, anche radicali, per tornare a competere ai massimi livelli, considerando che il nucleo attuale potrebbe non essere sufficiente.

Philadelphia rilancia le ambizioni, la NBA si prepara a una nuova stagione

L'approdo di LeBron James a Philadelphia ha già generato un'ondata di entusiasmo tra i tifosi e gli addetti ai lavori. Dawn Staley, allenatrice di South Carolina e amica di lunga data di James, ha celebrato la notizia a bordo campo, mentre i futuri compagni di squadra e i fan hanno espresso il loro entusiasmo sui social media. La presenza di James, affiancato da Embiid, Maxey e Brown, proietta i 76ers tra le principali contendenti al titolo NBA, in una Eastern Conference che si preannuncia più agguerrita che mai.

La scelta di James, che ha dichiarato di voler "praticare abitudini da campioni ogni giorno e fidarsi del processo", ha avuto ripercussioni anche sulla pianificazione della lega. La NBA aveva infatti atteso la sua decisione prima di finalizzare il calendario delle partite più attese. Per James, questa nuova e stimolante avventura non è solo la ricerca del suo quinto titolo NBA, ma rappresenta anche la volontà di consolidare ulteriormente la sua leggenda e lasciare un'impronta indelebile nella storia del basket mondiale.