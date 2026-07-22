Un originale esercizio di fantasia ha unito il mondo del basket e quello della mitologia, immaginando dieci giocatori della NBA nei panni di eroi e creature dell’Odissea. Questa singolare narrazione trae spunto dalle gesta leggendarie dell'epopea greca e le confronta con le qualità, sia fisiche che caratteriali, di alcune delle stelle più note del basket contemporaneo.

Tra i protagonisti di questo inedito accostamento, Rudy Gobert è paragonato al Ciclope per la sua imponenza difensiva e la capacità di dominare l’area, pur mostrando talvolta limiti in transizione.

I Lestrigoni, giganti corazzati e inarrestabili, trovano i loro corrispettivi in Steven Adams, Zach Edey e Donovan Clingan, noti per la loro schiacciante presenza fisica. Kyle Lowry, invece, è associato a Eumeo, il fedele custode e mentore: un ruolo da veterano, prezioso per la sua leadership e l'esperienza fuori dal campo.

Analogia tra mito e parquet

Proseguendo con le analogie, Giannis Antetokounmpo è identificato con Agamennone, un re celebrato che ha condotto la sua squadra al titolo, ma che in seguito ha attraversato periodi difficili. Anthony Edwards incarna Menelao: un guerriero fiducioso, carismatico e amato dal pubblico, proprio come l'eroe che fa ritorno a casa dopo la guerra. Tyler Herro è raffigurato come Antinoo, il pretendente irrispettoso che alla fine viene sconfitto, mentre Dylan Harper assume il ruolo di Telemaco, l’erede destinato a grandi successi, in attesa di affermarsi come leader.

Il parallelo più significativo è quello tra LeBron James e Odisseo stesso: un stratega acuto, un leader indiscusso e il protagonista di una lunga e complessa avventura. La sua carriera viene narrata come un viaggio epico, costellato di sfide e trionfi, dove l’intelligenza tattica e la capacità di guidare il gruppo si rivelano elementi centrali.

Il mito nell'NBA e le reazioni dei tifosi

L’accostamento tra mitologia e basket non è un fenomeno nuovo nella cultura popolare. Recentemente, i Boston Celtics hanno suscitato un acceso dibattito sui social media, condividendo un’immagine che ritraeva Jayson Tatum nei panni di Odisseo, ribattezzato "The Anomaly". L’iniziativa, nata per celebrare l’uscita di un film ispirato all’Odissea, ha tuttavia generato reazioni contrastanti tra i tifosi.

Molti hanno criticato aspramente sia il soprannome, ritenuto forzato e poco azzeccato, sia il paragone stesso con l'eroe greco, giudicandolo imbarazzante per la franchigia. Commenti come "odio come il soprannome di Tatum sia stato forzato come The Anomaly" e "questo sta diventando davvero imbarazzante" sono stati frequenti. Alcuni hanno persino suggerito di non associare l'immagine di Tatum alla Guerra di Troia, ricordando un suo precedente infortunio al tendine d'Achille. Nel frattempo, la squadra ha attraversato un’importante fase di rinnovamento: la partenza del co-protagonista Jaylen Brown, scambiato con i Philadelphia 76ers per Paul George e diverse scelte al draft, ha lasciato a Tatum il ruolo di leader indiscusso dei Celtics.

Questi episodi dimostrano come il fascino dell’epica e dei suoi archetipi continui a permeare la narrazione sportiva, offrendo spunti di riflessione e intrattenimento che trascendono il mero risultato sul campo.