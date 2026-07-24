La Ferrari parte con il piede giusto al Gran Premio d'Ungheria. Nella prima sessione di prove libere all'Hungaroring, Charles Leclerc ha fatto registrare il miglior tempo con un giro in 1'19''075.
Il pilota monegasco ha preceduto la Red Bull di Max Verstappen, staccata di 484 millesimi, e l'altra Ferrari del compagno di squadra Lewis Hamilton, terzo a 543 millesimi.
Russell quinto, Vesti al posto di Antonelli
Quinto tempo per la Mercedes di George Russell, con un distacco di 991 millesimi dal leader della sessione.
Il leader del Mondiale Kimi Antonelli non ha preso parte alle FP1, lasciando spazio al giovane danese Frederik Vesti, che ha chiuso con il settimo miglior crono.
La scelta della Mercedes è legata all'obbligo regolamentare di far scendere in pista un pilota rookie durante le sessioni ufficiali. Il team ha così deciso di affidarsi al proprio terzo pilota, sfruttando anche il contributo del giovane nello sviluppo della monoposto.
Problema nel finale per Leclerc
La sessione si è conclusa con un contrattempo per Leclerc. Il ferrarista si è fermato alcuni minuti prima della bandiera a scacchi per un possibile problema alla sua vettura.
La monoposto è riuscita a rientrare ai box soltanto grazie all'intervento dei meccanici della scuderia di Maranello, che hanno dovuto spingerla fino al garage.