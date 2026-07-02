La Lega Serie A ha presentato un esposto a Giuliano Amato, garante Coni, contro le dichiarazioni di Angelo Binaghi, presidente della Federtennis. La controversia nasce dalla concomitanza, a maggio, tra il derby di Roma e la finale degli Internazionali d’Italia. Binaghi aveva espresso disappunto sulla necessità di modificare il calendario tennistico per evitare sovrapposizioni calcistiche, dichiarando: «Non capisco perché noi ci dovremmo spostare quando c’è un ‘deficiente’, così ho letto sul Corriere della Sera – aveva detto Binaghi – che ha organizzato un campionato di calcio con i piedi».

Motivazioni dell'esposto

La Lega Serie A, ritenendo che tali questioni debbano essere risolte nel contesto sportivo e non con polemiche pubbliche, si è rivolta ad Amato per un parere formale, riconoscendolo massimo riferimento del codice.

Durante una conferenza al Foro Italico, Binaghi ha evidenziato come le sovrapposizioni non siano nuove, citando il derby di Torino durante le ATP Finals, anticipato dopo un suo dialogo con De Siervo. Ha aggiunto: «De Siervo e Simonelli penso che siano due dirigenti molto preparati, forse gli unici nel calcio, non so quanto dipenda da loro. È stato però fatto un calendario lo scorso giugno che prevedeva il derby di Torino durante le ATP Finals, che poi è stato anticipato dopo un mio dialogo personale con De Siervo, e ora qui restano la finale di Coppa Italia e il derby di Roma.

Questo mi fa pensare a grandi coincidenze. A pensare male spesso si fa peccato ma qualche volta non ci si sbaglia».

Binaghi ha inoltre ribadito: «Secondo voi dobbiamo spostarci noi o il calcio? Chiedetelo all’opinione pubblica. Ci siamo spostati per 25 anni. Non capisco perché dovremmo spostarci quando c’è un ‘deficiente’, così ho letto sul Corriere della Sera, che ha organizzato un campionato con i piedi».

La questione è ora al vaglio del garante del Codice sportivo, chiamato a esprimere un parere sulla condotta e sulle possibili soluzioni future.