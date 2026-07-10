Il Lenergy Pisa ha conquistato la sua prima Coppa Italia Under 20 di beach soccer, superando il Napoli per 2-1 dopo i tempi supplementari. La finale, disputata alla Puntocuore Arena di Praia a Mare, è stata decisa da un eurogol di Francesco Mogavero nell'extra time. Questo successo rappresenta un traguardo storico per la formazione nerazzurra.

La Cronaca della Finale

L'incontro ha visto le due squadre affrontarsi con grande coraggio e intensità. Il Napoli è passato in vantaggio con una rete di Alessandro Andriani, capocannoniere della competizione con otto gol.

Il Lenergy Pisa ha reagito nel terzo tempo: Davide Baldacci ha pareggiato in rovesciata, portando la gara sull'1-1 e ai supplementari.

Nell'extra time, un gol fenomenale di Francesco Mogavero, scagliato da lontanissimo, ha fissato il risultato finale sul 2-1 per i toscani, consegnando loro la vittoria e il trofeo. La sua prodezza ha coronato una prestazione di grande determinazione da parte del Lenergy Pisa.

Il Primo Storico Trofeo e il Riscatto

La formazione nerazzurra, allenata da mister Martin Miglionico, ha ottenuto il suo primo storico trofeo con la squadra Under 20. Questo successo riscatta la finale persa nella scorsa stagione, dimostrando la crescita e la resilienza del club. Il Lenergy Pisa ha saputo trasformare la delusione passata in una gioia indescrivibile.

La finale di Coppa Italia Under 20 di beach soccer ha evidenziato l'alto livello e lo spirito agonistico delle formazioni. Entrambe hanno giocato con qualità, offrendo uno spettacolo avvincente e confermando la vitalità del movimento giovanile. Il trionfo è un meritato riconoscimento per l'impegno e il talento dimostrati.