La nazionale italiana di nuoto ha scelto Livigno come sede strategica per il collegiale di preparazione in vista dei prestigiosi Campionati Europei di nuoto 2026. Gli atleti azzurri, impegnati in un intenso periodo di allenamento, si stanno preparando nella rinomata località valtellinese, riconosciuta per le sue eccellenti strutture sportive e per l'altitudine che offre condizioni ottimali per la preparazione fisica e fisiologica di alto livello.

La preparazione in altura: un vantaggio competitivo per gli Europei

Il collegiale a Livigno rappresenta una tappa fondamentale nel percorso di avvicinamento agli Europei 2026.

La squadra, sotto la guida attenta dello staff tecnico federale, svolge le proprie sessioni di allenamento presso la moderna piscina coperta Aquagranda. Questa struttura, all'avanguardia, offre condizioni ideali sia per il lavoro in acqua, con una vasca olimpionica di ultima generazione, sia per le attività a secco, grazie a spazi dedicati alla preparazione atletica.

La decisione di optare per Livigno è motivata dalle peculiarità del suo territorio. L'altitudine, infatti, permette agli atleti di lavorare intensamente sulla resistenza e sull'adattamento fisiologico, aspetti cruciali per migliorare le prestazioni in gara. Gli allenamenti sono stati opportunamente intensificati per massimizzare i benefici della permanenza in quota, favorendo un incremento della capacità aerobica e una migliore gestione dello sforzo fisico in previsione delle competizioni europee.

Livigno: un polo d'eccellenza per lo sport di alto livello

Situata a oltre 1.800 metri di altitudine, Livigno si conferma una meta privilegiata e ampiamente apprezzata da numerose nazionali sportive di diverse discipline. La sua reputazione deriva dalla qualità superiore delle infrastrutture disponibili e dall'ambiente favorevole alla concentrazione e alla performance.

La piscina Aquagranda, cuore della preparazione natatoria, è equipaggiata con una vasca olimpionica che risponde ai più elevati standard internazionali e dispone di aree specifiche per la riabilitazione e il recupero muscolare. Questo centro sportivo è stato in passato scelto da altre federazioni per ritiri e preparazioni di alto profilo, a testimonianza della sua idoneità per l'élite sportiva.

La logistica offerta dalla località valtellinese è un altro punto di forza. Permette agli atleti della nazionale italiana di nuoto di concentrarsi esclusivamente sull'allenamento e sul riposo, senza distrazioni. Questo è reso possibile anche dalla presenza costante di uno staff medico qualificato e di supporti tecnici all'avanguardia, che garantiscono un monitoraggio continuo e un'assistenza completa durante tutto il periodo del collegiale.

La preparazione a Livigno proseguirà fedelmente il programma stabilito dalla federazione, con l'obiettivo primario di raggiungere le migliori condizioni fisiche e mentali possibili in vista dei Campionati Europei di nuoto 2026, puntando a prestazioni di eccellenza sulla scena continentale.