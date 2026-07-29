La Nazionale italiana di nuoto ha ultimato la preparazione in altura a Livigno in vista dei Campionati Europei di nuoto 2026, che si terranno a Parigi dal 31 luglio al 16 agosto. Il Centro di Preparazione Olimpica AQ1816 ha ospitato atleti di punta come Gregorio Paltrinieri, Simona Quadarella, Ginevra Taddeucci, Manuel Frigo e Carlos D’Ambrosio, confermando il suo ruolo consolidato nell'altitude training internazionale e la sua centralità per diverse federazioni.

Livigno, polo internazionale per la preparazione in altura

Da anni, Livigno è la sede prescelta dalla Nazionale italiana per i ritiri in quota.

Il Centro AQ1816 ha rafforzato il suo ruolo di riferimento internazionale, accogliendo nel 2026 non solo gli azzurri ma anche delegazioni di Ungheria, Francia, Israele, Slovenia, Polonia e Svezia, confermando la sua eccellenza nella preparazione in altura.

Le voci degli azzurri: tra continuità e nuove sfide

Durante gli Sport Talk, Simona Quadarella ha descritto il momento come “a metà del nuovo ciclo olimpico”, notando che “alla fine quattro anni sembrano lunghi, ma passano velocemente e, nel frattempo, ci sono tanti appuntamenti importanti. Non ci si annoia mai, non c'è mai il tempo di abbassare la guardia”. Ha impostato “una stagione più tranquilla”, conciliando sport, laurea e un'esperienza in Australia.

Ora, con gli Europei alle porte, “la voglia di competere torna a bussare e non vedo l'ora delle sfide che mi aspettano”.

Gregorio Paltrinieri ha evidenziato il valore della continuità e dell'altura: “Dopo Parigi 2024 ho continuato a nuotare con l’idea di arrivare alla prossima Olimpiade. Siamo a metà di questo percorso e ogni anno è importante, qualunque evento ci sia. Ogni gara, ogni stagione ti permette di fare una reale valutazione del tuo stato di forma e di aggiustare le cose per l’appuntamento successivo”. Ha aggiunto che “il gruppo di allenamento che abbiamo è forse tra i più forti al mondo e questo rappresenta uno stimolo grandissimo”. Paltrinieri, “habitué dell’altura” dal 2015, ha spiegato che essa “è fondamentale: ci permette di lavorare con più o meno gli stessi carichi che abbiamo a casa, ma con un’ossigenazione migliore che, quando torniamo a quote più basse, si traduce in un rendimento superiore e, sicuramente, fa bene anche a livello di sensazioni.”

La squadra azzurra per il nuoto di fondo

È stata definita la squadra di nuoto in acque libere per gli Europei di fondo a Parigi (4-8 agosto).

Tra gli uomini figurano Gregorio Paltrinieri (5 km, 10 km, 3 km knockout), Marcello Guidi (5 e 10 km), Andrea Filadelli (10 km e 3 km knockout) e Domenico Acerenza (5 km e 3 km knockout). La squadra femminile è guidata da Ginevra Taddeucci (5 km, 10 km e 3 km knockout), con Linda Caponi (10 km, 3 km knockout), Giulia Berton (10 km), Barbara Pozzobon (5 km), Noemi Cesarano (5 km) e Rebecca Rimoldi (3 km knockout).