La Fede Academy, il rinomato progetto ideato da Federica Pellegrini e Matteo Giunta, tornerà a Livigno nel 2026, confermando per il quarto anno consecutivo il Centro di Preparazione Olimpica AQ1816 come sede esclusiva dei suoi prestigiosi appuntamenti formativi. Questa consolidata partnership rafforza un legame profondo, le cui radici affondano negli anni in cui la stessa campionessa azzurra si preparava proprio a Livigno per le sfide più importanti della sua brillante carriera natatoria.

L'edizione 2026 della Fede Academy, sostenuta dai main sponsor Livigno e Aquagranda, con Nike Swim in qualità di sponsor tecnico e Caffè Vergnano 1882 a supporto delle borse di studio, presenta un calendario ricco e variegato, pensato per accompagnare i giovani nuotatori lungo buona parte della stagione.

Il programma prenderà il via con il corso Junior Plus, in calendario dal 23 al 28 agosto, specificamente dedicato a ragazzi e ragazze di età compresa tra i 12 e i 18 anni. Seguiranno due appuntamenti Kids, previsti dal 28 agosto al 1° settembre e dal 2 al 6 settembre, e successivamente il corso Junior, dal 6 al 10 settembre. La stagione si concluderà con il tradizionale appuntamento Open, in programma dal 28 ottobre al 1° novembre.

Eccellenza e sviluppo: la filosofia della Fede Academy ad AQ1816

Il Centro di Preparazione Olimpica AQ1816 mette a disposizione della Fede Academy strutture all'avanguardia: una piscina olimpica, una vasca da 25 metri, una palestra attrezzata e spazi dedicati alla preparazione atletica.

Questo ambiente è stato concepito per offrire un contesto ideale sia per l'alta performance, accogliendo atleti di livello avanzato, sia per chi muove i primi passi nel percorso sportivo. L'obiettivo primario del progetto è la crescita tecnica, personale e culturale dei partecipanti, attraverso percorsi formativi attentamente calibrati sulle esigenze individuali di ogni giovane nuotatore.

Federica Pellegrini ha sottolineato il valore di questa collaborazione: “Ogni anno tornare a Livigno significa ritrovare un ambiente che sentiamo sempre più nostro. La Fede Academy è nata con l'idea di condividere esperienza, metodo e passione con le nuove generazioni, e poterlo fare in un luogo come AQ1816 rende tutto ancora più naturale.

Qui troviamo strutture d'eccellenza, professionalità e un ambiente che mette davvero gli atleti nelle condizioni migliori per lavorare, imparare e crescere. È un rapporto che continua a consolidarsi e che, ogni volta, ci conferma di aver scelto il posto giusto.”

A rafforzare questa visione, Matteo Giunta ha aggiunto: “Allenare significa aiutare ogni atleta a trovare il proprio equilibrio tra disciplina, consapevolezza e piacere di stare in acqua. È un lavoro che richiede metodo, attenzione e continuità, e proprio per questo Livigno rappresenta un valore aggiunto sempre più importante per il nostro progetto. AQ1816 è un Centro di Preparazione Olimpica straordinario, ma ciò che rende davvero speciale questo luogo è l'ecosistema che lo circonda: qui ogni dettaglio contribuisce a creare le condizioni ideali perché i ragazzi possano concentrarsi sul processo di crescita, perché ogni atleta possa esprimere al meglio il proprio potenziale.”