I Crusaders Cagliari sono i nuovi campioni d’Italia della 9FL di football americano. La squadra sarda ha conquistato il titolo nazionale battendo gli Honey Badgers Formigine con un perentorio 48-6 sul campo dello stadio “Paolo Mazza” di Ferrara. Questo trionfo riporta lo scudetto in Sardegna dopo sedici anni di attesa, coronando una stagione straordinaria.

La finale del Nine Bowl è iniziata con un inatteso vantaggio degli Honey Badgers, che si sono portati sul 6-0 grazie a un touchdown da 41 yard del running back Alessandro Goldoni. Tuttavia, questo è rimasto l’unico momento di supremazia per la formazione emiliana.

I Crusaders hanno reagito prontamente nel secondo quarto: il quarterback Lorenzo Piva ha firmato una corsa da 12 yard, seguita dal calcio addizionale di William Badas che ha ribaltato il punteggio sul 6-7. Poco prima dell’intervallo, Piva ha lanciato un passaggio vincente a Federico Dessì, portando il risultato sul 14-6 e consolidando il vantaggio cagliaritano.

La svolta decisiva è arrivata all’inizio del secondo tempo, quando un errore degli special team degli Honey Badgers ha offerto ai Crusaders un’opportunità d’oro, prontamente sfruttata per allungare sul 21-6. Da quel momento, la squadra sarda ha preso il controllo incontrastato della partita. Lorenzo Pastorino ha siglato un touchdown con una corsa da 29 yard, e poco dopo Federico Dessì ha replicato con una spettacolare corsa da 40 yard, portando il punteggio a un inequivocabile 34-6.

Nel quarto finale, il dominio rossocrociato è stato certificato da un ulteriore touchdown su passaggio di Piva per Michele Scano. Dopo un intercetto cruciale di Giuseppe D’Angelo, Federico Saba ha messo a segno l’ultima meta. Le precise trasformazioni di Badas hanno fissato il risultato finale sul 48-6, sancendo la netta superiorità dei Crusaders.

Una Stagione da Record e il Ritorno dello Scudetto

Il successo di Ferrara corona una stagione impeccabile per i Crusaders Cagliari, che hanno chiuso il campionato senza subire sconfitte. La squadra ha dimostrato una costante solidità difensiva e un’efficacia offensiva in ogni fase del torneo. La vittoria assume un valore ancora maggiore considerando che gli Honey Badgers Formigine erano giunti alla finale imbattuti e vantavano una delle migliori difese del campionato.

Per la società sarda, questo titolo rappresenta il ritorno sul tetto d’Italia dopo quindici anni dall’ultimo successo, ottenuto nel 2010.

Il running back Federico Dessì, grande protagonista della finale, è stato insignito del premio di Most Valuable Player (MVP). Dessì ha brillato con due touchdown e numerose giocate decisive in attacco. Commentando la vittoria, ha espresso tutta la sua gioia: “La squadra è stata veramente magica oggi. Questo titolo è il coronamento di un percorso durato anni, in cui non abbiamo mai smesso di crederci. Quest’anno volevamo la vittoria più di chiunque altro. Ringrazio davvero tutti, dal quarterback al coach, perché questo successo sembra un sogno.”

Ferrara, Capitale del Football Americano con l’Italian Bowl Weekend

Il XXVI Nine Bowl è stato uno degli eventi clou dell’Italian Bowl Weekend 2026, che ha trasformato lo stadio “Paolo Mazza” di Ferrara nel cuore pulsante del football americano italiano.

Per tre giorni, la città ha ospitato l’assegnazione dei tre titoli nazionali del football tackle: il Silver Bowl, l’Italian Bowl e il Nine Bowl. La manifestazione ha richiamato un vasto pubblico e numerosi addetti ai lavori da tutta Italia, confermando la validità di un format che unisce sport, istituzioni, cultura e promozione del territorio.

L’organizzazione di questo prestigioso evento è stata possibile grazie alla sinergia tra Aquile Ferrara, Pro Sport Estense, Regione Emilia Romagna, Comune di Ferrara, e il prezioso contributo di numerosi partner e volontari. A tutti loro sono andati i ringraziamenti della FIDAF e della IFL per aver contribuito a rendere il weekend una vera festa del football americano italiano.