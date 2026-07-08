Olav Kooij ha conquistato la quinta tappa del Tour de France, la Lannemezan–Pau di 158 chilometri, imponendosi con una volata potente e decisa. L’olandese, portacolori del team Decathlon, ha dimostrato la sua superiorità nello sprint finale, superando il tedesco Max Kanter della Astana e il belga Tim Merlier della Soudal Quick Step. Questa vittoria conferma Kooij tra i velocisti più in forma e temibili di questa edizione della corsa francese.

La frazione odierna, caratterizzata da un percorso prevalentemente pianeggiante e quindi favorevole agli specialisti delle ruote veloci, si è risolta negli ultimi metri.

Qui, Kooij ha saputo sfruttare al meglio la sua esplosività e il lavoro della sua squadra, che lo ha guidato con precisione fino al traguardo di Pau, garantendogli una posizione ideale per lanciare l'attacco decisivo. Il successo rappresenta un risultato significativo per il team Decathlon, che vede ripagati gli sforzi profusi per mettere il proprio corridore nelle migliori condizioni.

Traeen saldamente in maglia gialla

Nonostante l'intensa bagarre finale per la vittoria di tappa, la classifica generale non ha subito scossoni di rilievo. Il norvegese Torstein Traeen mantiene saldamente la maglia gialla di leader del Tour de France. Il suo vantaggio rimane invariato: 28 secondi sullo statunitense Sean Quinn della EF Education–EasyPost e 3 minuti e 50 secondi sul ceco Mathias Vacek della Lidl–Trek.

La solidità e la costanza dimostrate da Traeen nelle tappe precedenti gli hanno permesso di difendere con successo la sua posizione di vertice anche in una giornata dedicata ai velocisti.

Prossima tappa: le prime sfide in salita

Il Tour de France prosegue con la sesta frazione, un percorso di 186 chilometri che prenderà il via da Pau per concludersi a Gavarnie–Gèdre. Questa tappa si preannuncia decisamente più impegnativa rispetto alla precedente, introducendo le prime salite significative che potrebbero rimescolare gli equilibri della corsa. Si attendono con grande interesse le mosse degli uomini di classifica generale, in particolare di Torstein Traeen, che sarà chiamato a difendere la sua maglia gialla sulle prime vere asperità di questo Tour.

Il trionfo di Olav Kooij e la conferma della leadership di Torstein Traeen in maglia gialla evidenziano la varietà e l'incertezza che stanno caratterizzando questa edizione della prestigiosa corsa francese. Con numerosi corridori ancora in lotta per i traguardi più ambiti, l'attenzione degli appassionati è già rivolta alle prossime sfide che attendono il gruppo.