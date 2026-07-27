La Rafa Nadal Academy ha annunciato l’apertura di un nuovo Rafa Nadal Tennis Center a Lombok, Indonesia, il primo della sua rete in Asia sud-orientale. Il centro, che sorgerà all’interno del complesso turistico Samara Lombok sulla costa meridionale dell’isola, sarà operativo nel primo trimestre del 2028 e comprenderà quattro campi da tennis e quattro da padel. Offrirà programmi sportivi “per giocatori di tutte le età e abilità”, seguendo la metodologia di allenamento sviluppata da Rafa Nadal e dal suo team tecnico, frutto di oltre due decenni di esperienza nel circuito professionistico.

Il Complesso Samara Lombok e la sua Offerta

Il Samara Lombok si trova a circa venticinque minuti dall’aeroporto internazionale di Lombok e sarà il primo “Destination by Hyatt” nel Sud-Est asiatico. Su circa centoventicinque ettari, il progetto prevede inizialmente tre boutique hotel e centocinquanta ville (fino a cinquecento totali). Oltre al centro sportivo, il resort includerà strutture ricreative e sostenibili: sport acquatici e marini, biologia marina, fattoria biologica, area bambini e beach club.

La Visione di Maribel Nadal e l'Espansione Globale

Maribel Nadal, vicedirettrice generale della Rafa Nadal Academy e sorella minore di Rafa, ha dichiarato: “Siamo molto entusiasti dell’arrivo del primo Rafa Nadal Tennis Center in Asia sud-orientale.

Lombok è una destinazione con un enorme potenziale internazionale e crediamo che questo progetto contribuirà a portare la nostra metodologia e la nostra passione per lo sport a nuove generazioni di giocatori e famiglie da tutto il mondo.”

Il centro di Lombok si unisce alla rete internazionale dell’accademia, con strutture a Manacor (Spagna) e in Kuwait, e Rafa Nadal Tennis Centers in Messico, Grecia, Hong Kong, Spagna, Repubblica Dominicana ed Egitto. L’apertura del primo centro in Brasile è prevista per il 2028.