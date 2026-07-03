Il team Luna Rossa ha segnato un momento cruciale con il suo debutto ufficiale nelle acque di Napoli, dando il via alla preparazione per l'attesissima edizione 2026 dell'America's Cup. Questo evento non solo rappresenta l'inizio formale di una nuova avventura per la prestigiosa squadra italiana, ma consolida anche la scelta del capoluogo campano come sua base operativa strategica. Dalle coste partenopee, infatti, Luna Rossa condurrà le prime essenziali uscite in mare e affinerà la sua preparazione. La presentazione di questa iniziativa ha visto la partecipazione di importanti autorità locali e dei vertici del team, sottolineando l'importanza dell'impegno.

Napoli, base strategica per Luna Rossa

La decisione di stabilire la propria base a Napoli per le attività preparatorie di Luna Rossa è stata accolta con grande entusiasmo sia dalla cittadinanza che dalla vasta comunità di appassionati di vela. Il team ha enfatizzato la rilevanza strategica di questa location, considerandola fondamentale sia sotto l'aspetto logistico, per la gestione delle operazioni, sia da quello tecnico, per ottimizzare le performance in vista della competizione. Come ha dichiarato il presidente del Circolo della Vela Sicilia, Agostino Randazzo, con parole che esprimono l'intensità del momento: «Con Luna Rossa in mare comincia l'avventura». Questa affermazione cattura perfettamente l'emozione e le elevate aspettative che accompagnano l'avvio di questo percorso.

Il percorso di Luna Rossa nell'America's Cup

Da molti anni, Luna Rossa si è affermata come uno dei protagonisti indiscussi e più rappresentativi dell'Italia nell'ambito dell'America's Cup, la regata velica internazionale con la storia più lunga e affascinante. Fondato nel 1997, il team ha partecipato a diverse edizioni di questa prestigiosa manifestazione, conseguendo risultati di notevole importanza e contribuendo in modo significativo allo sviluppo e alla visibilità della vela italiana su scala globale. Per l'edizione del 2026, la squadra è pienamente immersa in un rigoroso percorso di preparazione che coinvolge un'ampia gamma di professionisti: dagli atleti di punta ai tecnici specializzati, tutti supportati da una struttura organizzativa solida e consolidata, pronta ad affrontare le sfide più ardue.

La scelta di Luna Rossa di stabilirsi a Napoli non si limita agli aspetti sportivi, ma crea un legame profondo e duraturo tra la vibrante città partenopea e l'intero universo della vela. Questa sinergia apre nuove e promettenti opportunità per la visibilità internazionale e la promozione del territorio campano. L'avvio delle attività in mare, con le prime navigazioni e gli allenamenti intensivi, costituisce un momento di grande significato non solo per l'equipaggio e lo staff di Luna Rossa, ma anche per i numerosi appassionati che seguono con fervore e attesa l'evoluzione di questa entusiasmante sfida italiana verso la conquista dell'America's Cup.