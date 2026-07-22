Un grave lutto ha colpito Vincenzo Montella, attuale commissario tecnico della nazionale di calcio della Turchia. È con profondo dolore che si apprende della scomparsa della sorella del tecnico, Caterina Montella, deceduta in ospedale a seguito di un tragico incidente domestico. La notizia, di forte impatto emotivo, è stata ufficializzata tramite una nota ufficiale diffusa dalla Federazione calcistica turca, che ha espresso il proprio sentito cordoglio per la grave perdita che ha colpito l'allenatore e la sua famiglia.

Il Messaggio di Cordoglio della Federcalcio Turca

La Federazione Calcistica Turca (TFF) ha diramato un comunicato stampa per annunciare la triste notizia e per manifestare la propria vicinanza. Nel messaggio ufficiale, permeato da un senso di profondo dolore, si legge dell'improvvisa scomparsa di Caterina Montella, sorella del “nostro commissario tecnico della Nazionale, Vincenzo Montella”. Il comunicato sottolinea che il decesso è avvenuto in ospedale, a seguito di un tragico incidente domestico. La TFF ha esteso le più sentite condoglianze a nome dell'intera Federazione, rivolgendosi alla famiglia e ai cari di Caterina Montella, con un pensiero particolare e di sostegno al proprio commissario tecnico, Vincenzo Montella, in questo momento di incommensurabile dolore.

I funerali di Caterina Montella sono stati fissati per oggi, alle ore 16:30 (ora locale). La cerimonia funebre si terrà presso la Chiesa di San Nicola a Castello di Cisterna, una località situata nella provincia di Napoli. Questo momento di ultimo saluto permetterà a familiari, amici e a quanti le volevano bene di riunirsi per commemorare la sua memoria e offrire il proprio sostegno alla famiglia Montella.

L'Onda di Commozione tra Italia e Turchia

La notizia del decesso di Caterina Montella, avvenuto in ospedale dopo un incidente domestico verificatosi nella sua abitazione, ha rapidamente fatto il giro delle cronache. La Federazione turca ha reiterato la sua profonda tristezza per la dolorosa perdita, porgendo nuovamente le condoglianze a Vincenzo Montella e a tutti i membri della sua famiglia.

Questo tragico evento ha generato una vasta e sentita commozione, che ha attraversato i confini nazionali, toccando sia l'Italia, paese d'origine del tecnico, sia la Turchia, dove Montella ricopre un ruolo di grande prestigio e visibilità come commissario tecnico della nazionale. L'annuncio dei funerali, previsti per oggi pomeriggio alle 16:30 nella Chiesa di San Nicola a Castello di Cisterna, Napoli, offre un punto di riferimento per coloro che desiderano partecipare e condividere il lutto con la famiglia.