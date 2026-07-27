Il 28 luglio, sui campi in cemento di Washington, si sfideranno Kamil Majchrzak e Tommy Paul per i sedicesimi di finale del torneo ATP. L'incontro, con inizio previsto per le 14:00, apre la stagione nordamericana sul cemento in vista degli US Open. Paul, giocatore di casa, cerca conferme, mentre Majchrzak necessita di una vittoria di prestigio per risalire la classifica. L'americano punta sull'atletismo e la solidità da fondo campo, contrapposti al gioco aggressivo e potente del polacco.

Paul favorito secondo le quote

Le agenzie di scommesse indicano Tommy Paul come netto favorito.

10Bet quota la sua vittoria a 1.33, con Majchrzak a 3.20. WilliamHill propone 1.33 per Paul e 3.30 per Majchrzak, mentre Betfair offre 1.33 e 3.40. Questa disparità riflette il divario nel ranking, l'attitudine di Paul alle superfici veloci e il vantaggio di giocare in casa.

Analisi delle ultime prestazioni

Entrambi gli atleti provengono da una sconfitta a Wimbledon. Kamil Majchrzak ha perso al secondo turno contro Zachary Svajda dopo cinque set. Il polacco ha messo a segno 14 ace, mantenendo il 68% di prime palle in campo e vincendo il 74% dei punti su di esse. Ha convertito 3 break su 12, ma ha mostrato un buon bilancio tra vincenti (49) e errori non forzati (30).

Tommy Paul è stato eliminato al terzo turno da Hubert Hurkacz.

Il suo servizio è stato meno incisivo, con il 58% di prime e un equilibrio tra ace (6) e doppi falli (6). Paul ha vinto il 71% dei punti sulla prima e il 59% sulla seconda, convertendo solo una palla break su cinque. Il rapporto tra vincenti (38) ed errori gratuiti (36) è equilibrato. La sua efficacia a rete è stata del 69%. Il passaggio all'erba al cemento dovrebbe favorire Paul.

Ranking e precedenti

Tommy Paul occupa la posizione numero 24 con 1975 punti, confermandosi giocatore di alto livello. Il torneo di Washington è un'opportunità per avvicinarsi alla top 20.

Kamil Majchrzak è al 71° posto con 857 punti, in calo. La sfida con Paul rappresenta un'occasione per invertire la tendenza. Non esistono precedenti ufficiali tra i due giocatori.

Il confronto sul cemento di Washington metterà alla prova la resilienza di Majchrzak contro la potenza di Paul. Per il polacco sarà fondamentale servire con alte percentuali ed essere cinico sulle palle break. Paul dovrà imporre il proprio ritmo, evitando di farsi trascinare in scambi prolungati. Una vittoria per Paul sarebbe un passo logico, per Majchrzak una boccata d'ossigeno.