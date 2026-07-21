Il presidente della Figc, Giovanni Malagò, ha espresso la sua sincera solidarietà alla Nazionale italiana di Powerchair Football, colpita da un “incredibile accaduto”. La squadra, infatti, è stata bloccata all’aeroporto di Fiumicino e le è stato negato l’imbarco su un volo diretto in Scozia. Malagò ha ribadito con forza che “lo sport include e abbatte le barriere”, condannando l'episodio che ha coinvolto gli atleti paralimpici.

Il diniego di imbarco e le sue conseguenze

La vicenda si è consumata ieri, quando la delegazione della Nazionale Powerchair Football, composta da sei atleti, si è vista impedire l’imbarco su un volo EasyJet con destinazione Glasgow.

Nonostante la squadra avesse ottenuto l’autorizzazione al trasporto delle carrozzine già nel mese di aprile e avesse inviato una comunicazione via Pec per prevenire qualsiasi disguido, al gate la compagnia aerea ha dichiarato che l’Airbus A320 poteva trasportare un massimo di cinque carrozzine, rendendo di fatto impossibile la partenza dell'intera squadra.

L'intervento di Malagò e i valori dello sport

In una dichiarazione ufficiale, Malagò ha ribadito: “Desidero esprimere la mia più sincera solidarietà alla Nazionale Powerchair Football per l’incredibile accaduto di ieri con l’aereo che doveva portarla in Scozia”. Il presidente ha sottolineato l'importanza del legame, affermando che “anche la Figc è una federazione paralimpica”.

Per questo motivo, ha contattato telefonicamente il presidente del Cip, Marco Giunio De Sanctis, per confermare la vicinanza alla Fipps e ai suoi atleti, con i quali la federazione ha già collaborato in passato. Malagò ha concluso il suo intervento con un chiaro messaggio: “Lo sport include e abbatte le barriere, non possiamo accettare che a rialzarle siano la burocrazia o la negligenza di qualcuno”.

La reazione del mondo paralimpico e l'indagine

La Fipps aveva effettivamente ricevuto da EasyJet l’autorizzazione per il trasporto di tutte e sei le carrozzine, sia quelle per la mobilità quotidiana sia quelle speciali da gioco, sin dallo scorso aprile. Nonostante queste garanzie, al momento dell’imbarco la compagnia ha negato l’accesso alla squadra, sostenendo la limitazione a cinque carrozzine per l'aeromobile.

Il Comitato Italiano Paralimpico (CIP) ha duramente criticato l’episodio, definendolo “una vergogna inaccettabile” e denunciando che negare l’imbarco agli atleti e ai loro ausili equivale a negare la loro autonomia e identità. A seguito dell'accaduto, l’Enac ha prontamente aperto un’indagine per verificare eventuali inadempienze e valutare l’avvio di un iter sanzionatorio nei confronti della compagnia aerea.