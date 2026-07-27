Il presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio (Figc), Giovanni Malagò, ha risposto alle critiche del ministro per lo Sport, Andrea Abodi. Quest'ultimo aveva parlato della necessità di "recuperare alla brutta figura" legata alla gestione della nomina del commissario tecnico della Nazionale. Malagò ha replicato: "Bisogna vedere chi l'ha fatta la brutta figura", distanziandosi dalle responsabilità attribuite. Ha poi aggiunto: "Sto lavorando, arriverà entro breve e saprete tutto", promettendo una soluzione imminente per la panchina azzurra.

La polemica sulla panchina azzurra

La tensione sulla scelta del CT della Nazionale è salita dopo che Andrea Pirlo, inizialmente considerato, ha annunciato via social di non essere più candidato. Nel suo post, l'ex campione ha espresso "grande amarezza" per il dibattito pubblico sul suo nome. Ha precisato che la sua collaborazione con un'agenzia di scommesse russa era di natura "commerciale e sportiva", non politica. Ringraziando Paolo Maldini e Leonardo, ha sottolineato che "l'amore per l'Italia non dipende da un incarico", ribadendo il suo legame con la maglia azzurra.

Le reazioni istituzionali

Il ministro Andrea Abodi aveva commentato: "È una situazione che avremmo voluto differente, con tempestività e comunione di intenti.

Adesso c'è da recuperare una brutta figura". La replica di Giovanni Malagò non si è fatta attendere. Uscendo dalla sede della Federcalcio, il presidente ha ribadito: "Bisogna vedere chi l'ha fatta la brutta figura", suggerendo che le responsabilità non ricadano sulla Figc. Ha inoltre confermato che la scelta del nuovo commissario tecnico è in corso e la decisione è prossima.

Il blocco di Pirlo e i nuovi scenari

La candidatura di Andrea Pirlo, sebbene sostenuta da Paolo Maldini e dal suo advisor Leonardo, è stata bloccata. La ragione principale sarebbe il legame dell'ex centrocampista con l'agenzia di scommesse russa Fonbet. Questa associazione ha rappresentato un ostacolo per la Federcalcio, portando Malagò a escludere l'ipotesi Pirlo.

Con il suo ritiro, il panorama per la panchina azzurra si riapre. Tra i nomi in auge figurano Roberto Mancini e Antonio Conte, entrambi con esperienza. Si ipotizzano anche ex calciatori di spicco come Giorgio Chiellini, o allenatori esperti come Claudio Ranieri, indicando una rosa di candidati qualificati.