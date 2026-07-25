Il training camp NFL è in pieno svolgimento e tra le notizie più rilevanti spicca quella riguardante Malik Nabers, il wide receiver dei New York Giants. Nonostante un grave infortunio al ginocchio subito la scorsa stagione, il giocatore non è stato inserito nella Physically Unable to Perform list (PUP), alimentando ottimismo sulla sua disponibilità per la prima giornata di campionato. Questa decisione è un segnale positivo per la franchigia, dopo che Nabers, a seguito della rottura del legamento crociato anteriore a fine settembre e un secondo intervento, aveva saltato le attività di offseason.

La dirigenza dei Giants aveva mantenuto un cauto ottimismo, ma mancavano conferme.

L'impatto di Nabers sull'attacco dei Giants

La presenza di Malik Nabers è fondamentale per l’attacco dei Giants. Sebbene la squadra abbia altri ricevitori, nessuno incide quanto Nabers in piena forma. La sua disponibilità potrebbe cambiare radicalmente le prospettive offensive della squadra, in particolare per il quarterback Jaxson Dart, in una stagione competitiva.

Il prossimo passo sarà valutare la partecipazione di Nabers agli allenamenti. Lo staff tecnico procederà con cautela, inserendo gradualmente il ricevitore nei drill di gruppo per monitorare la risposta fisica e definire il suo coinvolgimento iniziale.

Infortuni nei training camp NFL

Il caso di Malik Nabers si inserisce in un quadro più ampio di infortuni e recuperi che caratterizzano i training camp NFL. I Carolina Panthers hanno perso Nic Scourton per una lesione al legamento crociato anteriore, aumentando la pressione su Jaelan Phillips. Anche altri team affrontano situazioni delicate.

Per i New York Giants, la notizia della possibile presenza di Nabers già dall’inizio della stagione rappresenta una boccata d’ossigeno e un motivo di rinnovata fiducia. Ciò permetterà alla squadra di affrontare le prossime settimane di preparazione con entusiasmo e una prospettiva più ottimistica.