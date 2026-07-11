Marc Marquez ha conquistato una netta vittoria nella gara Sprint del Gran Premio di Germania di MotoGP, disputata al Sachsenring sabato 11 luglio. Il pilota spagnolo della Ducati ha dominato la corsa, tagliando il traguardo davanti al fratello Alex Marquez, in sella alla Ducati Gresini, e a Fabio Di Giannantonio del team VR46, che ha completato un podio interamente a marchio Ducati.

La supremazia delle moto di Borgo Panigale è stata evidente fin dalle prime battute. Marc Marquez, soprannominato "The Baby Alien", ha mantenuto saldamente la testa della corsa fin dalla partenza, senza mai essere realmente impensierito dagli avversari.

Alex Marquez ha seguito da vicino il fratello maggiore, mostrando una buona forma dopo il recente incidente in Catalunya, mentre Fabio Di Giannantonio ha difeso con successo il terzo gradino del podio dagli attacchi degli inseguitori.

Alle spalle del terzetto di testa si sono classificati Ai Ogura, quarto con l’Aprilia Trackhouse, e Raul Fernandez, quinto su Aprilia Tech3. Entrambi hanno tentato di interrompere il dominio Ducati, ma senza successo. Jorge Martin, leader della classifica iridata, ha chiuso la gara in sesta posizione. Nonostante non sia salito sul podio, Martin è riuscito ad allungare in testa al Mondiale Piloti, approfittando dell’assenza di Marco Bezzecchi, costretto al forfait dopo un infortunio subito durante le qualifiche.

Hanno completato la top ten Francesco Bagnaia (Ducati) al settimo posto, seguito da Pedro Acosta (KTM) ottavo, Fabio Quartararo (Yamaha) nono e Diogo Moreira (Honda) decimo. La lotta per il titolo mondiale resta comunque aperta, con diversi piloti ancora in corsa e distacchi contenuti nelle prime posizioni della graduatoria iridata.

Ordine d’arrivo della Sprint Race del GP di Germania

1. Marc Marquez (Ducati)

2. Alex Marquez (Ducati Gresini)

3. Fabio Di Giannantonio (VR46)

4. Ai Ogura (Aprilia Trackhouse)

5. Raul Fernandez (Aprilia Tech3)

6. Jorge Martin (Aprilia)

7. Francesco Bagnaia (Ducati)

8. Pedro Acosta (KTM)

9. Fabio Quartararo (Yamaha)

10. Diogo Moreira (Honda)

11. Luca Marini (Honda)

12. Brad Binder (KTM)

13.

Jack Miller (Yamaha)

14. Enea Bastianini (KTM)

15. Joan Mir (Honda)

16. Alex Rins (Yamaha)

17. Toprak Razgatlioglu (Yamaha)

18. Cal Crutchlow (Honda)

19. Maverick Vinales (KTM)

Classifica Mondiale Piloti dopo la Sprint Race

1. Jorge Martin – 197 punti

2. Marco Bezzecchi – 186 punti

3. Fabio Di Giannantonio – 184 punti

4. Ai Ogura – 174 punti

5. Marc Marquez – 165 punti

6. Raul Fernandez – 143 punti

7. Pedro Acosta – 135 punti

8. Francesco Bagnaia – 133 punti

9. Alex Marquez – 87 punti

10. Fermin Aldeguer – 76 punti

11. Luca Marini – 70 punti

12. Enea Bastianini – 69 punti

13. Brad Binder – 60 punti

14. Fabio Quartararo – 46 punti

15. Diogo Moreira – 43 punti

16. Franco Morbidelli – 43 punti

17. Johann Zarco – 34 punti

18. Joan Mir – 26 punti

19. Alex Rins – 18 punti

20. Jack Miller – 15 punti

21. Toprak Razgatlioglu – 11 punti

22. Maverick Vinales – 10 punti

23. Iker Lecuona – 9 punti

24. Augusto Fernandez – 5 punti