Marcell Jacobs ha ritrovato sensazioni positive dopo la finale dei 100 metri corsa ieri a Eisenstadt, in Austria, con un crono di 9"67. Un tempo che "dice tanto e poco", ma ha restituito fiducia. "Grazie a tutti per il supporto, un tempo che dice tanto e poco, ma quello di cui sono più contento è che ho risentito la mia corsa, la mia tecnica e la mia forza", ha scritto su Instagram.

Il risultato è arrivato un’ora e mezza dopo la batteria (9"84 con vento oltre il limite di +2,3 m/s). Anche nella finale il vento ha superato il limite consentito (+4,1 m/s), ma Jacobs ha espresso soddisfazione: "Sono molto felice perché sto crescendo a ogni gara.

Certo, c’era tanto vento, ma solo Bolt nella storia è andato sotto questo crono, e sono contento del tempo".

Prossimi impegni e contesto tecnico

Jacobs figura nella entry list dei 100 metri a Monaco, il 10 luglio. Affronterà il giamaicano Oblique Seville, con 9"82, miglior tempo mondiale 2026. Tra gli avversari anche Jordan Anthony (campione indoor) e Letsile Tebogo (campione olimpico 200m).

Altri azzurri saranno impegnati nella Diamond League: sabato a Eugene (Oregon) gareggeranno Leonardo Fabbri nel peso e Larissa Iapichino nel lungo, contro avversari di livello mondiale.

Il valore della prestazione e il fattore vento

La prestazione di Jacobs a Eisenstadt, pur straordinaria, non è omologabile a causa del vento superiore al limite consentito di 2,0 m/s.

Il 9"67 rappresenta comunque il miglior tempo ventoso di sempre e il terzo crono più veloce in assoluto, dietro solo ai record omologati di Usain Bolt (9"58 e 9"63). La sua forma per gli Europei di Birmingham, dove punta al terzo titolo.