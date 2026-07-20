Claudio Marchisio, ex centrocampista di spicco della Juventus e attualmente Head of Competition della Kings League, ha offerto la sua chiara visione sul futuro della Nazionale italiana e sulle prospettive di rilancio della sua ex squadra, la Juventus. Le sue dichiarazioni sono state rilasciate in occasione di un incontro con i media, in vista dell'imminente Kings World Cup Clubs 2026, un evento di risonanza internazionale che si terrà a Milano dal 26 luglio al 1° agosto.

La visione di Marchisio per la Nazionale: Guardiola come CT

Marchisio ha posto l'accento sulla necessità impellente di un progetto a lungo termine per la Nazionale italiana, un percorso strategico che si estenda per almeno un quadriennio.

Ha sottolineato come, sebbene siano stati fatti "nomi importanti o di sorpresa" per la guida tecnica, la scelta definitiva debba essere orientata verso una pianificazione meticolosa e duratura. "L'Italia ha l'esigenza prioritaria di preparare un gruppo coeso e competitivo che ci dia la certezza assoluta di tornare su quel palcoscenico prestigioso, dal quale manchiamo ormai da troppo tempo," ha affermato l'ex campione. Riguardo alla figura ideale per ricoprire il ruolo di commissario tecnico, Marchisio ha espresso una preferenza audace e innovativa: "Io avrei seriamente tentato di ingaggiare Pep Guardiola. Con lui, si potrebbe avviare un progetto a medio-lungo termine che parta dalle fondamenta, coinvolgendo attivamente anche i settori giovanili e garantendo una crescita organica del movimento calcistico nazionale."

Il futuro della Juventus: fiducia nel rilancio

Analizzando la situazione della "nuova Juve", Marchisio ha mostrato un approccio cauto ma al contempo permeato di fiducia.

Ha riconosciuto che "la strada verso il pieno rilancio è ancora lunga e richiederà tempo." Ha evidenziato le sfide iniziali, notando che la squadra si è presentata "da pochi giorni e non con tutta la rosa disponibile." Inoltre, ha osservato che il mercato delle trattative non è ancora entrato nel vivo. Nonostante queste considerazioni, l'ex bandiera bianconera si è detto "fiducioso sul fatto che le persone che sono state inserite in società, con le loro competenze e la loro visione, potranno svolgere un ottimo lavoro durante l'estate, ponendo le basi solide per una ricostruzione efficace e duratura del club."

Milano ospita la Kings World Cup Clubs 2026

Marchisio ha poi illustrato l'importanza e l'entità della Kings World Cup Clubs 2026, un evento che segna una tappa significativa per il calcio spettacolo.

Per la prima volta nella sua storia, la competizione si terrà in Italia, scegliendo Milano come città ospitante, dal 26 luglio al 1° agosto. L'evento promette di essere un vero e proprio spettacolo sportivo, con la partecipazione di ben 16 squadre, selezionate tra le sette prestigiose competizioni regionali della Kings League. Il torneo vedrà scendere in campo star internazionali di primissimo piano, tra cui talenti come Lamine Yamal, Neymar Jr., James Rodríguez e Hasan Salihamidžić, garantendo un livello tecnico e di intrattenimento elevatissimo. "Milano avrà l'onore di accogliere 27 partite intense in soli sette giorni," ha sottolineato Marchisio, "e ci auguriamo vivamente che sia un grandissimo spettacolo per tutti gli appassionati, con i migliori club che si sfideranno a un livello di gioco molto alto."

Il fenomeno Kings League: un format in espansione

La Kings League, nata da un'idea innovativa di Gerard Piqué, si è affermata come un vero e proprio fenomeno nel panorama calcistico moderno.

Si tratta di un campionato di calcio a sette appositamente concepito per un pubblico giovane, caratterizzato da un format dinamico con partite brevi, un regolamento ricco di regole innovative e una diffusione capillare attraverso trasmissioni gratuite su piattaforme digitali. Claudio Marchisio, nel suo ruolo strategico di Head of Competition, ha contribuito in modo determinante a trasformare e consolidare questo format in un progetto sempre più professionale. Il suo impegno ha generato un crescente interesse, non solo tra il pubblico giovanile ma anche nei settori giovanili del calcio tradizionale, a dimostrazione della sua capacità di innovazione. Il torneo internazionale di Milano rappresenta il terzo prestigioso appuntamento della Kings World Cup Clubs, seguendo le edizioni di successo tenutesi in Messico nel 2024 e a Parigi nel 2025. Questo calendario di eventi conferma inequivocabilmente l'espansione globale e la crescente rilevanza di questo format rivoluzionario nel panorama sportivo mondiale.