La Presidente, Barbara Marinali, ha inaugurato oggi, 30 luglio 2026, presso la stazione Spagna della Metro A di Roma, la mostra fotografica di Ferdinando Mezzelani, realizzata in collaborazione con Atac. L’iniziativa, intitolata “Tra sport e trasporto”, sarà fruibile per l’intera giornata del 30 luglio nella stazione e proseguirà fino a ottobre a bordo di un treno in linea, allestito con le riproduzioni delle foto. Il progetto unisce la memoria collettiva dello sport alla quotidianità del trasporto pubblico.

Valore di sport e comunità

“Atac, con questa mostra, intende riconoscere il valore dello sport e il suo contributo alla comunità, unendo la sua dinamicità con quella del trasporto pubblico a Roma”, ha dichiarato la Presidente Marinali.

L’obiettivo è valorizzare la dimensione collettiva e dinamica dello sport, rendendola accessibile al pubblico.

L’esposizione ripercorre momenti salienti della storia dello sport italiano, come la vittoria nei Mondiali di calcio del 2006 e il trionfo di Jannik Sinner al Foro Italico. Marinali ha evidenziato la “particolarità” della mostra, curata dal fotografo Federico Mezzelani, che unisce la “dimensione bellissima” dello sport, colta dal suo “occhio straordinario”, con il mezzo di trasporto.

Mostra itinerante sulla Linea A

La natura itinerante della mostra fotografica è un elemento distintivo. “L’esposizione sarà fruibile su questo treno, partito oggi dalla metro Battistini e che circolerà nel normale orario di servizio, su tutta la Linea A, fino a ottobre”, ha concluso Marinali.

Questa scelta porta le immagini direttamente ai cittadini durante gli spostamenti, celebrando i successi sportivi italiani e rafforzando il legame con la città.

Atac e FISPES per lo sport paralimpico

Questa iniziativa si inserisce nell’impegno di Atac per la promozione dello sport tramite il trasporto pubblico. Precedentemente, FISPES e Atac avevano collaborato per la mostra fotografica “Storie di unicità dell’Atletica Paralimpica”. Esposta su circa seicento pensiline digitali a Roma dal 27 gennaio al 10 febbraio 2026, l'iniziativa ha valorizzato lo sport paralimpico con immagini dalle principali competizioni 2023-2025, raggiungendo un vasto pubblico e diffondendo un messaggio inclusivo.