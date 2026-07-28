I Cleveland Cavaliers hanno ufficializzato l’ingaggio di Mario Hezonja con un contratto annuale del valore di 2,8 milioni di dollari. Questa mossa arriva dopo il mancato ritorno di LeBron James, una notizia che ha suscitato reazioni contrastanti tra i tifosi. Molti speravano infatti in un colpo di mercato di ben altra portata per rilanciare le ambizioni della franchigia.

Hezonja, ala croata classe 1995 e quinta scelta assoluta al Draft NBA 2015, fa così ritorno negli Stati Uniti. La sua ultima apparizione in una partita NBA risale alla stagione 2019-2020, dopo trascorsi con Orlando Magic, New York Knicks e Portland Trail Blazers.

Negli ultimi anni, il giocatore ha saputo rilanciarsi con successo in Europa, in particolare con il Real Madrid, conquistando l’Eurolega nel 2023 e il titolo di MVP della Liga spagnola nell’ultima stagione.

La scelta strategica dei Cavaliers

La decisione di puntare su Hezonja è maturata dopo che la dirigenza di Cleveland ha visto sfumare definitivamente la possibilità di riportare LeBron James in Ohio. L’assenza del campione ha lasciato un vuoto significativo, costringendo il club a rivedere le proprie strategie di mercato. I Cavaliers hanno optato per un’ala esperta, reduce da ottime prestazioni nel contesto europeo, preferendola a giovani talenti ancora da formare.

Con 330 presenze in NBA e medie di 6,9 punti, 3,1 rimbalzi e 1,3 assist a partita, Hezonja è considerato dalla società un elemento capace di offrire versatilità, fisicità e una presenza bidirezionale sul parquet.

Nonostante ciò, il suo arrivo è stato accolto con un certo scetticismo da una parte della tifoseria, che avrebbe auspicato un profilo più affermato per competere ai vertici della Eastern Conference.

Il percorso europeo e le aspettative

Negli ultimi quattro anni, Hezonja ha acquisito notevole esperienza e leadership con il Real Madrid, contribuendo alla vittoria di due campionati spagnoli e mostrando una crescita costante nel suo gioco. Il suo ritorno in NBA rappresenta una sfida personale e una scommessa per i Cavaliers, che lo considerano un tassello importante per la prossima stagione. Il club confida che il giocatore possa replicare le buone prestazioni europee e contribuire a mantenere alto il livello competitivo della squadra.

La scelta di ingaggiare Hezonja, anziché valutare altri profili come Jonathan Kuminga, continua a essere oggetto di discussione tra gli addetti ai lavori. Tuttavia, la dirigenza di Cleveland si mostra convinta che l’esperienza internazionale e la maturità acquisita dal giocatore croato possano fare la differenza in un roster che mira a consolidarsi tra le migliori formazioni della conference.