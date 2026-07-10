Nonostante l'eliminazione ai quarti di finale dei Mondiali per mano della Francia, il Marocco celebra con profondo orgoglio un percorso straordinario che ha definitivamente consolidato la sua posizione tra le grandi nazioni calcistiche a livello globale. L'uscita dal torneo, pur segnando la conclusione di un'avventura entusiasmante, alimenta ora l'intensa attesa per il Mondiale 2030, un evento che vedrà il Paese ospitare le partite insieme a Spagna e Portogallo, proiettandolo ulteriormente sulla scena internazionale.

Un cammino che ha conquistato l'intera nazione

La nazionale, guidata dal tecnico Mohamed Ouahbi, ha dimostrato sul campo la sua innegabile capacità di competere ai massimi livelli del calcio mondiale. Il prestigioso quotidiano Le Matin ha elogiato il “cammino straordinario” intrapreso, evidenziando con forza come il Marocco sia riuscito a confrontarsi alla pari con le migliori squadre del mondo. Questa serie di prestazioni eccezionali ha permesso alla squadra di mantenere stabilmente la sua posizione nella top dieci del ranking FIFA, senza mostrare alcun segnale di un imminente arretramento. La stampa locale ha unanimemente sottolineato come i calciatori marocchini abbiano “dimostrato ancora una volta il loro indiscusso valore sulla scena mondiale”, lasciando un'impronta indelebile.

Riconoscimenti dalla stampa sportiva

Anche il portale specializzato Le 360 Sport ha espresso parole di grande apprezzamento per la prestazione complessiva della squadra, affermando con convinzione che “non ha motivo di vergognarsi per l’eliminazione subita per mano di una delle migliori nazionali del pianeta”. Questo percorso è stato interpretato come la chiara e tangibile dimostrazione dei progressi spettacolari compiuti dal calcio marocchino, un consolidamento iniziato dopo la storica impresa del 2022 e che lo ha definitivamente affermato tra le principali potenze calcistiche globali, un risultato di grande rilievo.

Prospettive future: il Mondiale 2030

L'eliminazione dal torneo non ha minimamente intaccato il sentimento dominante di gratitudine e la speranza che pervade l'intero Paese.

L'attenzione si sposta ora con rinnovata fiducia e grande entusiasmo verso il Mondiale 2030. L'opportunità di co-ospitare il torneo iridato con Spagna e Portogallo rappresenta un'occasione storica e unica per il Marocco di rafforzare ulteriormente il suo ruolo e la sua influenza nel panorama calcistico internazionale, proiettando la nazione verso nuove e ambiziose sfide e successi futuri.

Il Marocco nell'élite del calcio mondiale

Il Marocco si conferma saldamente tra le prime dieci nazionali al mondo nel prestigioso ranking FIFA. Al primo aprile 2026, la squadra occupava l'ottava posizione, un dato significativo che rafforza ulteriormente l'immagine di una nazionale in costante crescita e stabilmente ai vertici internazionali.

Questa solida e meritata presenza nell'élite del calcio mondiale è il risultato di un impegno costante, di una pianificazione strategica e di una visione a lungo termine per lo sviluppo sportivo del Paese, che continua a raccogliere i frutti del suo lavoro.