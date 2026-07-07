Il commissario tecnico del Portogallo, Roberto Martínez, ha ufficialmente annunciato la sua partenza dalla panchina della nazionale lusitana, confermando che la recente sfida contro la Spagna è stata la sua ultima gara. L'addio, comunicato in conferenza stampa, è stato un momento di ringraziamento verso il popolo portoghese e di celebrazione dei significativi traguardi raggiunti durante il suo mandato.

Un ciclo di successi e gratitudine

“È certo che questa è la mia ultima partita con il Portogallo. Voglio ringraziare il popolo portoghese. Mi porto via un ricordo che mi accompagnerà per tutta la vita.

I giocatori hanno fatto un lavoro incredibile, hanno molto talento e hanno anche dimostrato grande impegno per formare una squadra. Sono 45 partite, i migliori risultati in termini di gol e punti nella storia della Nazionale. Ricordi della vittoria nella Nations League, di aver stabilito dei record. Ringrazio la Federazione e lo staff tecnico, che hanno lavorato duramente per aiutare i nostri giocatori. Mi porto via un ricordo incredibile e ringrazio il popolo portoghese”, ha affermato Martínez con emozione.

Bilancio storico e addio preannunciato

Il tecnico ha voluto rimarcare i risultati eccezionali conseguiti: quarantacinque partite alla guida della nazionale, culminate nel miglior rendimento in termini di gol e punti nella storia del Portogallo, e la prestigiosa conquista della Nations League.

Ha espresso profonda gratitudine verso la federazione, lo staff tecnico e i calorosi tifosi, definendo il suo intero ciclo come ricco di “ricordi incredibili” che lo accompagneranno per sempre.

La sua uscita di scena era già stata ampiamente anticipata. Il contratto di Martínez, infatti, era noto per scadere al termine del Mondiale, e lo stesso allenatore aveva precedentemente confermato che non avrebbe proseguito la sua avventura oltre la competizione iridata.

La conclusione del rapporto contrattuale era un dato di fatto: il suo accordo con la Federazione portoghese terminava dopo il Mondiale e non erano state presentate offerte di rinnovo. Martínez aveva chiarito la situazione, affermando che il suo contratto si sarebbe concluso al termine del torneo, indipendentemente dall'esito sportivo.