La Francia ha conquistato l’accesso alla semifinale del Mondiale 2026, superando il Marocco con un netto 2-0. Al termine dell'incontro, il capitano dei Bleus, Kylian Mbappé, ha espresso con chiarezza la sua visione: “Finché non alzeremo la Coppa non siamo la squadra più forte”. Un messaggio che evidenzia l'obiettivo finale della squadra e il suo ruolo di guida all'interno del gruppo.

Il percorso della Francia verso la semifinale

“Arrivare in semifinale è sempre bello. È un passo importante per noi come gruppo, siamo molto contenti”, ha dichiarato Mbappé dopo la vittoria che ha proiettato la Francia nel penultimo atto del torneo.

La partita contro il Marocco, disputata giovedì 9 luglio a Foxborough, Massachusetts, ha visto i transalpini imporsi con determinazione. Il successo è stato siglato da un gol dello stesso Mbappé al sessantesimo minuto, dopo aver fallito un calcio di rigore, e dal raddoppio di Dembélé appena sei minuti più tardi. Questa prestazione ha confermato la Francia tra i favoriti per la vittoria finale del Mondiale.

La mentalità e la leadership di Mbappé

Il capitano francese ha poi illustrato la sua mentalità vincente, focalizzata esclusivamente sulla preparazione della squadra: “Non ho un avversario in particolare. Non mi concentro sugli avversari, mi concentro solo su come recuperare e prepararci per la nostra partita.

Non ho una preferenza su chi affrontare in semifinale. Se saranno i belgi, vorranno la rivincita. Se sarà la Spagna, vorremo noi la rivincita”.

Mbappé ha ribadito l'importanza del suo ruolo di leader in un contesto così prestigioso: “Devo dare sempre il buon esempio alla squadra dal punto di vista emotivo. Sono il giocatore con più presenze al Mondiale in squadra e so cosa significa giocare a questo livello: devo trasmetterlo ai miei compagni”. La sua esperienza e la sua leadership sono elementi fondamentali per il percorso della Francia nel torneo.

La solida performance della squadra nel torneo

La vittoria per 2-0 sul Marocco ha evidenziato la superiorità francese in ogni reparto: una difesa solida, un centrocampo efficace e un attacco esplosivo.

Con un totale di sedici gol segnati, la Francia si conferma la squadra più prolifica del torneo, superando l'Argentina, ferma a quattordici reti. Mbappé, nonostante l'errore dal dischetto, ha dimostrato ancora una volta la sua straordinaria efficacia realizzativa, mentre Dembélé e gli altri attaccanti hanno contribuito con prestazioni di rilievo. La formazione guidata dal commissario tecnico Deschamps raggiunge così la semifinale per la terza volta consecutiva, un dato che testimonia la sua notevole costanza ai massimi livelli del calcio internazionale.