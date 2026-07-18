Meleek Thomas, la trentaquattresima scelta dei Cleveland Cavaliers all’ultimo Draft NBA, sta emergendo come protagonista assoluto nella Summer League di Las Vegas. Il giovane talento, proveniente dall’Università di Arkansas, ha catturato l’attenzione di addetti ai lavori e tifosi grazie a prestazioni offensive di altissimo livello, che potrebbero avere un impatto significativo sulle strategie future della franchigia e, in particolare, sul possibile ritorno di LeBron James.

Thomas, che ha trascorso una sola stagione al college prima di dichiararsi eleggibile per il Draft, è stato acquisito dai Cavaliers tramite una trade con i Sacramento Kings.

Nonostante alcune perplessità emerse durante il processo di selezione – legate principalmente alla sua esplosività e alla gestione del pallone – il rookie ha saputo ribaltare le aspettative nella competizione estiva. Nelle prime tre partite disputate a Las Vegas, Thomas ha registrato medie impressionanti: 28,3 punti, 4,3 assist, 4 rimbalzi e 2,3 palle recuperate a partita, con percentuali al tiro del 50% dal campo, 46% da tre punti e 100% dalla lunetta. Nessun altro giocatore ha superato il suo rendimento offensivo in questa fase della Summer League.

Un potenziale impatto immediato per i Cavaliers

Le eccellenti prestazioni di Thomas non sono passate inosservate all’interno dello staff tecnico dei Cavaliers, che vede nel giovane playmaker un potenziale terzo creatore offensivo, ideale per affiancare il backcourt composto da Donovan Mitchell e James Harden.

La sua capacità di incidere sia in attacco che in difesa potrebbe rivelarsi fondamentale per dare profondità alla rotazione, soprattutto quando uno dei due titolari sarà costretto a riposare o a gestire eventuali problemi fisici durante la stagione regolare.

Il paragone con Dennis Schröder, per caratteristiche tecniche e fisiche, suggerisce che Thomas possa rappresentare una soluzione più economica e versatile rispetto a veterani già affermati. Questo permetterebbe ai Cavaliers di investire risorse in altri reparti della rosa. La sua rapida crescita potrebbe inoltre rafforzare l’appeal della squadra agli occhi di LeBron James, il quale, secondo le ultime indiscrezioni, starebbe valutando un possibile ritorno a Cleveland per chiudere la sua illustre carriera.

Thomas potrebbe essere il fattore decisivo per convincere il “Re” a tornare a casa.

Il futuro di Thomas nel contesto dei Cavaliers

La concorrenza per il ruolo di backup point guard nei Cavaliers è aperta, con Tyrese Proctor indicato come principale rivale di Thomas. Proctor, attualmente impegnato con la nazionale australiana, potrebbe però vedere insidiata la propria posizione dalle prestazioni del rookie, che ha già dimostrato di poter reggere il ritmo e la pressione della Summer League. Thomas, noto per la sua etica del lavoro e la determinazione, avrà ulteriori occasioni per mettersi in mostra nelle prossime partite, inclusa quella contro i New Orleans Pelicans.

La dirigenza dei Cavaliers, guidata dal general manager Koby Altman, ha già dimostrato in passato di saper valorizzare giovani talenti, e Thomas sembra destinato a seguire le orme di altri giocatori cresciuti nel sistema di Cleveland.

Se il suo rendimento dovesse confermarsi anche nella stagione regolare, il rookie potrebbe diventare una pedina chiave per la squadra e, chissà, contribuire a convincere LeBron James a scrivere un nuovo e glorioso capitolo della sua storia con i Cavaliers, coronando un sogno per i tifosi e per la franchigia.