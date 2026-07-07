Il Marina Militare Nastro Rosa Tour – Giro dell'Italia a Vela approda per la prima volta all'Isola d'Elba, con Portoferraio che ospiterà l'evento dal 5 all'8 luglio 2026. La darsena Medicea sarà il cuore pulsante della manifestazione, giunta alla sua sesta edizione, segnando un debutto storico per l'isola nel circuito velico nazionale. Presso il Porto Vecchio, alla Calata Buccari, sarà allestito il Villaggio della Vela, un'area ad accesso gratuito che offrirà al pubblico l'opportunità di vivere appieno il mare, ben oltre le sole regate.

L'organizzazione della tappa elbana è frutto della collaborazione tra Difesa Servizi Spa, la Marina Militare e Ssi Sport & Events.

L'iniziativa gode della partnership istituzionale del Ministro per lo Sport e i Giovani e del Nuovo Comitato Organizzatore della XX edizione dei Giochi del Mediterraneo – Taranto 2026, con il supporto della Federazione Italiana Vela (FIV) e il patrocinio del CONI. Il Villaggio della Vela si configurerà come un polo di incontro e attività, con aree dedicate ad atleti, aziende e istituzioni, arricchito da food truck, spazi di aggregazione e proposte pensate per famiglie, giovani e appassionati. Non mancheranno l'infopoint ufficiale del Tour e lo stand di merchandising del brand Zona Militare Club.

Le Discipline Veliche e il Programma Collaterale

La manifestazione si distingue per la sua offerta di tre spettacolari discipline veliche.

L’Offshore vedrà impegnate lunghe e impegnative navigazioni d’altura a bordo dei potenti Figaro Bénéteau 3, i primi monotipi di serie dotati di foil. L’Inshore proporrà regate avvincenti a ridosso della costa sui piccoli e velocissimi Waszp. Infine, il Board regalerà emozioni con la disciplina acrobatica del Wing Foil, a pochi metri dalla spiaggia. Il livello agonistico è particolarmente elevato, grazie alla partecipazione di dieci equipaggi di primissimo piano, composti da atleti olimpionici, skipper oceanici e giovani talenti della vela mondiale.

Il tema centrale del 2026, “Giovani, Mare e Futuro – Valore Paese Italia”, pone i giovani al centro del Marina Militare Nastro Rosa Tour. Questo grazie al “Progetto Giovani”, nato da un accordo tra la Marina Militare e il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, realizzato in collaborazione con la FIV e la Capitaneria di Porto.

La giornata del 6 luglio sarà interamente dedicata a questo progetto, con workshop e attività specifiche volte a coinvolgere le nuove generazioni.

Oltre alle regate, il programma prevede un ricco calendario di eventi collaterali. Domenica 5 luglio si terrà la cerimonia inaugurale e la presentazione del progetto “Elba, Isola Europea dello Sport 2027” da parte del Comune di Portoferraio. I giorni successivi saranno animati da incontri sulla biodiversità del Mediterraneo, conferenze storiche, mostre di modellismo navale, panel dedicati a marine e porti turistici, e presentazioni di progetti imprenditoriali locali, inclusa la celebrazione dei 40 anni di Locman e la sua collaborazione con la Marina Militare.

Mercoledì 8 luglio, giornata conclusiva, si svolgerà la cerimonia ufficiale di premiazione, seguita da un'esibizione lirica e da una cena di gala con menù curato dallo chef Michele Nardi.

Valori Promossi e Collaborazioni Locali

Il Marina Militare Nastro Rosa Tour si configura come un appuntamento che unisce sport, istituzioni e territori in un unico grande racconto, quello di un'Italia che vive e cresce nel mare. La manifestazione veicola i valori fondanti della Marina Militare, quali disciplina, spirito di squadra, leadership, senso del dovere e capacità di affrontare le sfide, utilizzando la vela come linguaggio universale. Il Villaggio della Vela offrirà attività a ingresso libero, momenti divulgativi, workshop, incontri e spettacoli musicali aperti a tutti. L'organizzazione della tappa è stata resa possibile anche grazie alla preziosa collaborazione dell’Istituzione dei Cavalieri di Santo Stefano e dell’ANMI – Gruppo G. Barbera di Portoferraio.